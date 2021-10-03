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Stefan Kuntz yönetiminde ilk milli mesai yarın başlıyor - Son Dakika

Stefan Kuntz yönetiminde ilk milli mesai yarın başlıyor

03.10.2021 14:18
Stefan Kuntz yönetiminde ilk milli mesai yarın başlıyor, System.String[]

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına yarın başlayacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün toplanacak milliler, yeni teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk antrenmanını yarın gerçekleştirecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, Norveç maçı öncesinde 7 Ekim Perşembe günü saat 16.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 17.00'de gerçekleştirecek.

Milliler, 8 Ekim Cuma günü Ülker Stadı'nda Norveç ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Takım kafilesi, Letonya karşılaşması için 9 Ekim Cumartesi günü Türk Hava Yolları'na ait uçakla Riga'ya gidecek. Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, 10 Ekim Pazar günü Daugava Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Letonya maçı öncesi son çalışma ise saat 19.30'da bu statta yapılacak.

Türkiye, grubundaki 8. maçında ise 11 Ekim Pazartesi günü Letonya'ya konuk olacak. Daugava Stadyumu'ndaki mücadele saat 21.45'te oynanacak.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille).

Forvet: Burak Yılmaz (Burak Yılmaz), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe).

Stefan Kuntz, Milli Takım, Norveç, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Stefan Kuntz yönetiminde ilk milli mesai yarın başlıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Stefan Kuntz yönetiminde ilk milli mesai yarın başlıyor - Son Dakika
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