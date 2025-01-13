Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 16. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.
Maç programı şöyle:
Yarın:
18.00 Aras Kargo-VakıfBank (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
15 Ocak Çarşamba:
13.00 Fenerbahçe Medicana-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel)
14.00 Zeren Spor- Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.00 Bahçelievler Belediyespor- Beşiktaş (Hasan Doğan)
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker (Mimar Sinan)
16 Ocak Perşembe:
13.30 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
Son Dakika › Spor › Sultanlar Ligi'nde 16. Haftaya Start! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?