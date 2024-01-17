Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum\'a yer işaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

"TURNUVA DÜZENLEYELİM"

Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Ali Koç, "Hepimiz kendi imkanlarımız çerçevesinde deprem bölgesinde güzel işler yaptık. Çadırlar, sonra konteyner kentler, şimdi kalıcı konutlar. Bu acının birinci yıl dönümü 20-21 gün sonra. O hafta maçları takiben mümkünse 5 Şubat'ta, İstanbul'daki büyük takımların veteranları ve futbolu yeni bırakmış ülke çapında tanınan oyuncularla güzel bir turnuva, etkinlik yaparak elde edilecek geliri deprem bölgesine aktarmak istiyoruz." dedi.

"ÇALIŞMAYA BAŞLIYORUZ"

Ali Koç, ayrıca, "Oradaki vatandaşlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. TFF ile de konuştuk biraz önce. El birliğiyle, güç birliğiyle umarım bu organizasyonu yapabiliriz. Bakarsınız, öyle başarılı olur ki geleneksel olur. Şimdiden bunun için çalışmaya başlıyoruz." diye konuştu.

"İSTANBUL CUP TURNUVASI"

Fenerbahçe'yi ziyaret eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise bu esnada "Sporun kardeşliğin merkezi olacak İstanbul. Bu kardeşlik hukukunu tüm kulüplerimize yayacak şekilde çalışacağız. Her yıl İstanbul'da, daha önce TSYD Kupası diye bildiğimiz bir kupamız var. Sezon öncesi tüm kulüplerimiz katılırdı. Her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul Cup turnuvası düzenleyeceğiz. İstanbul kulüplerimiz burada sezona hazırlıklar noktasında maçlar yapacaklar. Tüm İstanbullular ile birlikte sezona hazırlanacağız." sözlerini sarf etti.

"SÜPER KUPA DEPREM BÖLGESİNDE OYNANSIN"

Murat Kurum'un konuşmasını bitirmesinin ardından söz alan Ali Koç, " Süper Kupa'yı deprem bölgesinde depremden etkilenen bir şehirde yapılmasını iktidar mensubu biri olarak sizden rica ediyorum" dedi. Murat Kurum ise bu öneriye, "Çok güzel. Çok değerli bir teklif. Takipçisi ve destekçisi olacağız" şeklinde yanıt verdi.