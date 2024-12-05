Süper Lig 15. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Ligde 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Trabzonspor- Kasımpaşa: Zorbay Küçük
7 Aralık Cumartesi:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe- Adana Demirspor: Ali Şansalan
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
8 Aralık Pazar:
13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Net Global Sivasspor- Galatasaray: Turgut Doman
16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Ozan Ergün
19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Emre Kargın
9 Aralık Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu
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