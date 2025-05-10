Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig\'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de küme düşme hattını doğrudan ilgilendiren Gaziantep FK - Alanyaspor maçında yaşanan gol büyük tartışma yarattı. Gaziantep FK kalecisinin yaptığı hata büyük tepki çekti. Alanyaspor, bu golle maçı 1-0 kazanarak ligde kalma umutlarını perçinlerken, Sivasspor ve Bodrumspor kümede kalma yolunda ağır bir yara aldı. Maç sonunda ise Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ile yollar ayrıldı.

10.05.2025 14:56
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Süper Lig'de küme düşme hattını doğrudan ilgilendiren Gaziantep FK - Alanyaspor maçında atılan gol büyük tartışma yarattı.

ALANYASPOR O GOLLE MAÇI KAZANDI

Gaziantep FK kalecisi Dioudis'in yaptığı büyük hata sonrası 52. dakikada Alanyaspor'un golü gelince sosyal medya adeta ayağa kalktı. Maçın spikerinin dahi "hediye edilmiş bir gol" olarak nitelendirdiği pozisyon, özellikle küme düşme hattındaki takımları yakından ilgilendiren mücadelede soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Karşılaşmanın genelinde son derece etkisiz bir oyun sergileyen Alanyaspor, kaleci Dioudis'in kontrolsüz pası sonrası Sporar'ın ayağından bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

İKİ TAKIM BİRDEN KÜME DÜŞEBİLİR

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 38'e yükselterek ligde kalma umutlarını perçinlerken, Sivasspor ile olan puan farkını 4'e çıkardı. Sivasspor camiasında ise karşılaşmada yaşananlar ve özellikle gol pozisyonu büyük tepki topladı.

SELÇUK İNAN İLE YOLLAR AYRILDI

Maçın ardından Gaziantep FK'de başkan Memik Yılmaz ile Selçuk İnan olağanüstü toplantı. Yapılan görüşme sonucunda ayrılık kararı alındı.

ŞİKE TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ

Maçtaki pozisyonun ardından futbol kamuoyunda "şike mi var?" tartışmaları yeniden gündeme gelirken, birçok taraftar ve futbol yorumcusu Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırdı. Federasyon yetkililerinden bu pozisyona ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılması talep ediliyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran golün ardından hem Gaziantep FK yönetiminden hem de TFF'den açıklama beklentisi yükselirken, Türk futbolunun en hassas dönemlerinden birinde böyle bir tablonun ortaya çıkması endişe yaratıyor.

İşte o gol;

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
Görüntü: beIN SPORTS
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
Görüntü: beIN SPORTS
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
Görüntü: beIN SPORTS
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
Görüntü: beIN SPORTS

İşte Süper Lig'deki puan durumu;

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

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Son Dakika Spor Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • vv04042211:
    selçuk fetonun torunu şike yapmiştr. cinconun uşaklari. alişkin satmaya 29 314 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SİVAS VE BODRUM ONCE KENDI SAHALARINDAKI FENEV MACININ KEPAZELIGINI ACIKLASINLAR YALLAH EL ELE, KOL KOLA KÜMEYEEEEE. ALAYINIZA GALATASARAY 4 YANDAŞ KÜMEYE 159 30 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    kalecide var bir şey 9 27 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Bodrum Fener maçı as takımdan 8 bolcuyu yesek bırakarak çıktı.İnanmyan MAÇKOLIK ten baksın kadroya. Önceki ve sonraki kadrosuna baksın bir de Fener maçındaki kadroya baksınlar. 12 10 Yanıtla
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