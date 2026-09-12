Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı
Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Göztepe'yi ağırladı ve mücadele 2-2 berabere sonuçlandı. Alanyaspor'un golleri Fernandes ve Makouta'dan gelirken, Göztepe'nin golleri Rhaldney ve penaltıdan Juan'dan geldi.
Erkan UYSAL/ALANYA (Antalya),
STAT: Alanya Oba Stadyumu
HAKEMLER: Ozan Ergün, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut
CORENDON ALANYASPOR: Paulo Victor - Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek (Dk. 58 Yusuf Özdemir), Duarte (Dk. 58 Hagi), Fernandes (Dk. 77 İbrahim Kaya), Meschack (Dk. 90 Ui-jo), Omar Ben Ali
GÖZTEPE: Arda Özçimen - Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk. 90+3 Bekir Böke), Matos (Dk. 79 Anjorin), Akonnor, Antunes (Dk. 60 Efkan Bekiroğlu), Henrique (Dk. 60 Janderson), Juan (Dk. 79 Armstrong)
GOLLER: Dk. 63. Fernandes, Dk. 75 Makouta (Corendon Alanyaspor) - Dk. 28 Rhaldney, Dk. 73 Juan (P) (Göztepe),
SARI KARTLAR: Lima, Joao Pereira (Teknik direktör) (Corendon Alanyaspor)- Juan (Göztepe)
Süper Lig'in 5'inci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşma 2-2 tamamlandı.
5'inci dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Duarte, ön direğe doğru yerden ortaladı. Savunmanın yaya doğru uzaklaştırdığı topa Fatih sağ ayağının üstüyle vurdu. Meşin yuvarlak sol direğe çarpıp dışarı gitti.
17'nci dakikada sağ kanattan Hadergjonaj'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde topa Omar Ben Ali yükseldi. Omar Ben Ali'nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
28'inci dakikada Göztepe'nin sol kanattan kazandığı kornerde Antunes, sağ ayağının içiyle arka direğe doğru ortaladı. Savunmadan kurtulan Rhaldney'in kafa vuruşunda top yerden sekip yakın direğin içine çarptı ve ağlara gitti: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
63'üncü dakikada Corendon Alanyaspor'da sağ çaprazdan topla ilerleyen Fernandes, Cedric ile verkaç yapıp ceza sahasına girdi. Sağ çaprazda yeniden topla buluşan Fernandes, ilk rakibinden sıyrılıp sol ayağının üstüyle yakın köşeye yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1.
69'uncu dakikada Göztepe'de sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Akonnor, Fernandes'in arkadan müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip pozisyonun penaltı olduğu konusunda hakeme itirazlarda bulundu. Pozisyonu VAR monitöründe izleyen hakem Ozan Ergün, penaltı kararı verdi.
73'üncü dakikada Göztepe'nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Juan, sağ ayağının içiyle ortaya sert vurdu. Top filelere gitti: 1-2.
75'inci dakikada Alanyaspor'da Meschack'ın kısa pasıyla ceza sahası sol paralelinde topla buluşan Hagi, sağ ayağının içiyle kale sahasına ortaladı. Makouta'nın sağ ayağının içiyle gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağdan filelere gitti: 2-2.
Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
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