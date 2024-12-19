Süper Lig'de Hakemler Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süper Lig'de Hakemler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı.

19.12.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın:

20.00 ikas Eyüpspor- Fenerbahçe: Emre Kargın

21 Aralık Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan

19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

22 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

16.00 Bellona Kayserispor- Galatasaray: Mehmet Türkmen

19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor- Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 RAMS Başakşehir- Kasımpaşa: Alper Akarsu

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de Hakemler Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
11:19 Kara Para Aklama Davasında Dilan ve Engin Polat’ın Yargılanmasına Devam Ediliyor Kara Para Aklama Davasında Dilan ve Engin Polat'ın Yargılanmasına Devam Ediliyor
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:10:11. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'de Hakemler Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.