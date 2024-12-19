Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
Yarın:
20.00 ikas Eyüpspor- Fenerbahçe: Emre Kargın
16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan
19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
22 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
16.00 Bellona Kayserispor- Galatasaray: Mehmet Türkmen
19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün
23 Aralık Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor- Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 RAMS Başakşehir- Kasımpaşa: Alper Akarsu
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de Hakemler Belli Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?