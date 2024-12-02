Süper Lig'de Hatayspor - Beşiktaş Maçı Eşitlikle Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süper Lig'de Hatayspor - Beşiktaş Maçı Eşitlikle Sona Erdi

Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Maçta karşılıklı gollerle 1-1 eşitlik sağlandı. Hatayspor'un golünü Görkem Sağlam atarken, Beşiktaş'ın eşitlik golünü İmmobile kaydetti.

02.12.2024 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STAT: MERSİN STADI

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta

HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 72 Bamgboye), Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Rudi Pedro (Dk. 72 Abdulkadir Parmak), Rivas (Dk. 73 Recep Burak Yılmaz), Fernandes (Dk. 87 Boutobba), Aboubakar (Dk. 78 Strandberg)

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 85 Zaynutdinov), Emirhan Topçu, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 84 Can Keleş), Gedson, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy (Dk. 78 Chamberlain), Rashica (Dk. 65 Musrati), İmmobile

GOLLER: Dk. 29 Görkem Sağlam (Hatayspor), Dk. 41 İmmobile (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 43 Erce Kardeşler, Dk. 44 Rui Pedro, Dk. 53 Rivas, Dk. 57 Görkem Sağlam, Dk. 58 Aboubakar, Dk. 61 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 62 Diack, Dk. 73 Cemali Sertel, Dk. 86 Abdulkadir Parmak) (Hatayspor), Dk. 55 Salih Uçan, Dk. 65 Rafa Silva (Beşiktaş)

Süper Lig 14'üncü haftasında Hatayspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

14'üncü dakikada takım arkadaşı Fernandes'in gönderdiği uzun topla rakip defans hattı arkasına sarkan Beşiktaşlı Rafa Silva'nın şutunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

18'inci dakikada Beşiktaşlı Masuaku'nun sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Salih Uçan'ın kafasında top yandan auta gitti.

21'inci dakikada takım arkadaşı Salih Uçan'ın defans arkasına kaldırdığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Beşiktaşlı Semih Kılıçssoy'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

25'inci dakikada Hatayspor Aboubakar ile gole yaklaştı. Rakip ceza alanı dışında topla buluşan Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Mert Günok soluna uzanarak topu uzaklaştırdı.

29'uncu dakikada soldan rakip ceza alanına giren Hataysporlu Cemali Sertel'in içeriye ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Görkem Sağlam meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

40'ıncı dakikada orta sahadan aldığı pasla rakip ceza sahasına ilerleyen Hataysporlu Fernandes'in şutunda meşin yuvarlak soldan auta çıktı.

41'inci dakikada Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde, ön direkte iyi yükselen Beşiktaşlı İmmobile şık kafa vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1

45+1'inci dakikada savunmadan seken topla buluşan Hataysporlu Rui Pedro'nun vuruşunda kaleci Mert Günok ayaklarıyla golü önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.

70'inci dakikada takım arkadaşı Rui Pedro'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Hataysporlu Fernandes'in uzak köşeye vuruşunda kaleci Mert Günok ayaklarıyla çıkardı.

71'inci dakikada rakip savunmaya baskı sonucu topu kapan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Beşiktaşlı Gedson Fernandes'in Semih Kılıçsoy'a bırakmak istediği pası savunma araya girerek uzaklaştırdı.

76'ncı dakikada rakip yarı alanı ortasında kaptığı topla ceza alanına giren Beşiktaşlı Gedson Fernandes'in şutunda kaleci Erce Kardeşler ayaklarıyla çıkardı.

86'ncı dakikada sol kanattan orta şut karşımı vuruş yapan Fernandes'in vuruşunda kaleye yönelen top üst direkten döndü.

88'nci dakikada soldan rakip sahasıya giren Beşiktaşlı İmmobile'nin içeriye çevirdiği pasta savunma son anda araya girdi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: DHA

Hatayspor, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de Hatayspor - Beşiktaş Maçı Eşitlikle Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:14 Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
09:40 Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm
09:32 Berke’den, “8 kere su içti“ diyen Okan Buruk’a beklenmeyen yanıt Berke'den, "8 kere su içti" diyen Okan Buruk'a beklenmeyen yanıt
09:11 Türkiye’nin en zengin iş insanları listesi değişti Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti
08:58 Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı
08:56 Bakırköy’de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada Bakırköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada
08:44 Pep Guardiola’dan Liverpool taraftarına olay hareket Pep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareket
08:39 Nefise Karatay’dan Survivor 2025 iddialarına yanıt Nefise Karatay'dan Survivor 2025 iddialarına yanıt
08:28 Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
08:22 Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 23:58:43. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'de Hatayspor - Beşiktaş Maçı Eşitlikle Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.