Süper Lig'de Hatayspor - Beşiktaş Maçı Eşitlikle Sona Erdi

STAT: MERSİN STADI
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta
HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 72 Bamgboye), Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Rudi Pedro (Dk. 72 Abdulkadir Parmak), Rivas (Dk. 73 Recep Burak Yılmaz), Fernandes (Dk. 87 Boutobba), Aboubakar (Dk. 78 Strandberg)
BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 85 Zaynutdinov), Emirhan Topçu, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 84 Can Keleş), Gedson, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy (Dk. 78 Chamberlain), Rashica (Dk. 65 Musrati), İmmobile
GOLLER: Dk. 29 Görkem Sağlam (Hatayspor), Dk. 41 İmmobile (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Dk. 43 Erce Kardeşler, Dk. 44 Rui Pedro, Dk. 53 Rivas, Dk. 57 Görkem Sağlam, Dk. 58 Aboubakar, Dk. 61 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 62 Diack, Dk. 73 Cemali Sertel, Dk. 86 Abdulkadir Parmak) (Hatayspor), Dk. 55 Salih Uçan, Dk. 65 Rafa Silva (Beşiktaş)
Süper Lig 14'üncü haftasında Hatayspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
14'üncü dakikada takım arkadaşı Fernandes'in gönderdiği uzun topla rakip defans hattı arkasına sarkan Beşiktaşlı Rafa Silva'nın şutunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
18'inci dakikada Beşiktaşlı Masuaku'nun sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Salih Uçan'ın kafasında top yandan auta gitti.
21'inci dakikada takım arkadaşı Salih Uçan'ın defans arkasına kaldırdığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Beşiktaşlı Semih Kılıçssoy'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
25'inci dakikada Hatayspor Aboubakar ile gole yaklaştı. Rakip ceza alanı dışında topla buluşan Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Mert Günok soluna uzanarak topu uzaklaştırdı.
29'uncu dakikada soldan rakip ceza alanına giren Hataysporlu Cemali Sertel'in içeriye ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Görkem Sağlam meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
40'ıncı dakikada orta sahadan aldığı pasla rakip ceza sahasına ilerleyen Hataysporlu Fernandes'in şutunda meşin yuvarlak soldan auta çıktı.
41'inci dakikada Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde, ön direkte iyi yükselen Beşiktaşlı İmmobile şık kafa vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1
45+1'inci dakikada savunmadan seken topla buluşan Hataysporlu Rui Pedro'nun vuruşunda kaleci Mert Günok ayaklarıyla golü önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.
70'inci dakikada takım arkadaşı Rui Pedro'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Hataysporlu Fernandes'in uzak köşeye vuruşunda kaleci Mert Günok ayaklarıyla çıkardı.
71'inci dakikada rakip savunmaya baskı sonucu topu kapan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Beşiktaşlı Gedson Fernandes'in Semih Kılıçsoy'a bırakmak istediği pası savunma araya girerek uzaklaştırdı.
76'ncı dakikada rakip yarı alanı ortasında kaptığı topla ceza alanına giren Beşiktaşlı Gedson Fernandes'in şutunda kaleci Erce Kardeşler ayaklarıyla çıkardı.
86'ncı dakikada sol kanattan orta şut karşımı vuruş yapan Fernandes'in vuruşunda kaleye yönelen top üst direkten döndü.
88'nci dakikada soldan rakip sahasıya giren Beşiktaşlı İmmobile'nin içeriye çevirdiği pasta savunma son anda araya girdi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
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