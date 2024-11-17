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Süper Lig'de Penaltı Rekoru!

Süper Lig\'de Penaltı Rekoru!

44 penaltıdan en fazla 5 kez kullanan ekipler Samsunspor, Adana Demirspor ve Beşiktaş.

17.11.2024 12:28
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Trendyol Süper Lig'de geride kalan haftalarda 44 kez penaltı noktasına gidildi. En fazla penaltı kullanan takımlar 5'er kez ile Samsunspor, Adana Demirspor ve Beşiktaş oldu.

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından milli araya girildi. Geride kalan 108 maçta toplam 44 kez penaltı noktasına gidildi. Bu penaltılardan 32'si golle sonuçlanırken, 12'si ise kaçtı.

Penaltılarda zirvede 3 takım

En fazla penaltı kullanan takımlar 5'er kez ile Samsunspor, Adana Demirspor ve Beşiktaş oldu. Samsunspor, bu penaltılardan 2'sini gole çevirirken, Adana Demirspor 3'ünü, Beşiktaş ise tamamını ağlarla buluşturdu. Böylelikle beyaz noktadan en fazla skor katkısını hanesine yazdıran siyah-beyazlılar oldu.

Fenerbahçe ve Trabzonspor da 4'er penaltı atışıyla bu takımları takip etti. İki takım da penaltıların tamamında fileleri havalandırdı.

Penaltıdan gol bulamayan tek Süper Lig ekibi ise Konyaspor oldu. Lehine 1 kez penaltı çalınan yeşil-beyazlılarda, Trabzonspor karşısında kullanılan penaltıyı Umut Nayir golle sonuçlandıramadı.

Immobile'den 5'te 5

Beşiktaş'ın kazandığı ve gole çevirdiği 5 penaltıyı da İtalyan golcü Ciro Immobile kullandı. Takımına ligde 8 gollük katkı veren ve gol krallığında zirvede yer alan Immobile, kullandığı tüm penaltılarda ağları sarsmayı başardı.

34 yaşındaki tecrübeli forvet sezon başında Galatasaray'a karşı kazanıla 5-0'lık Süper Kupa zaferinde de penaltıdan gol atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında ise beyaz noktadaki atışından faydalanamadı.

Immobile'yi, 4 penaltının tamamını golle sonuçlandıran Trabzonspor'un golcüsü Simon Banza takip etti. Samsunspor'un orta sahası Olivier Ntcham de kullandığı 4 penaltıdan 3'ünü kaçırıp 1'inde gol buldu.

Beyaz noktaya en çok giden hakem Kadir Sağlam

Süper Lig'de geride kalan haftalarda en çok beyaz noktaya giden hakem Kadir Sağlam oldu. 7 müsabakada düdük çalan Sağlam 7 kez penaltı kararı verdi. Adana Demirspor - Galatasaray mücadelesinde 3 defa penaltıya hükmeden Sağlam, Göztepe - Fenerbahçe, Beşiktaş - Konyaspor, Gaziantep FK - Göztepe ve Fenerbahçe - Sivasspor maçlarında da 1'er kez penaltı verdi.

Kadir Sağlam'ı, 6 penaltıyla Atilla Karaoğlan, 5 penaltıyla da Halil Umut Meler takip etti.

Ayrıca ligde aleyhine en fazla penaltı çalınan takım ise 6 kez ile Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar aleyhine çalınan penaltılarda kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray'ı, 5'er kezle Kasımpaşa, Konyaspor ve Hatayspor izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Süper Lig'de Penaltı Rekoru! - Son Dakika

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