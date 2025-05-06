TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Süper Lig'in son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçların aynı gün ve saatlerde oynatılacağı açıkladı. Yapılan açıklamada 36'ncı hafta maçlarının programı da paylaşıldı.
Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
17 Mayıs Cumartesi:
19.00 Adana Demirspor- Hatayspor (Yeni Adana)
18 Mayıs Pazar:
19.00 Samsunspor- Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Antalyaspor- Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Bodrum FK- Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Galatasaray- Kayserispor (RAMS Park)
19.00 Fenerbahçe- Eyüpspor (Ülker)
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de Son 3 Hafta Maçları Aynı Gün ve Saatlerde Oynatılacak - Son Dakika
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