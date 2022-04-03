Süper Lig'de yok böyle maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig'de yok böyle maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı

03.04.2022 15:53

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma nefes kesti. Kasımpaşa, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.

Süper Lig'de nefes kesen maç! Kırmızı kartlar, goller ve son dakika penaltısı

KIRMIZI YAĞDI

Kasımpaşa'da 22. dakikada Hajradinovic kırmızı kart görrdü. Gaziantep 35'te Djilobodji ile öne geçti. 41'de golcü Muleka eşitliği sağladı. 65'te atılan bu kez Gaziantep'ten Djilobodji oldu. 90+6'da Hadergjonaj'ın penaltısı Kasımpaşa'ya galibiyeti getirdi.

Süper Lig'de nefes kesen maç! Kırmızı kartlar, goller ve son dakika penaltısı
Son saniyede gelen penaltı golüyle Kasımpaşa kulübesini havalara uçurdu

SÜPER LİG'E DAMGA VURDU

Kariyerinde ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşayan Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa'nın Süper Lig'de gösterdiği performans dikkat çekti. Paşa 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'de nefes kesen maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı
YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de yok böyle maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Eşi ve oğlunu pompalıyla öldüren babanın sağ kalan yaralı kızı olanları anlattı!
15:32 Dünya starı Luis Saurez Süper Lig'e geliyor!
15:21 Gökhan Çıra: Ben ayrıcalıklı muamele görmedim
15:18 Son dakika! Kremlin'den mesaj: Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda
15:00 Demir doğrama atölyesinde patlama: 13 yaşındaki çocuğun vücudu alev aldı
14:36 Sermiyan Midyat'a dava açan Sevcan Yaşar ilk kez konuştu: Davayı devam ettirmeye gücüm yok
14:13 Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi!
13:55 Arabada serum aldı ardından konsere çıktı!
13:49 Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti: Ali Bey benden özür dilesin
13:42 Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 15:59:21. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'de yok böyle maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement