Muhammed Salah ile anlaşmaya varan Süper Lig devi Beşiktaş, transfer döneminde bir büyük bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, Liverpool'un dünyaca ünlü Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Siyah-beyazlı yönetimin yaptığı ilk teklife Hollandalı yıldızın sıcak baktığı iddia edildi. Liverpool'un Hollandalı tecrübeli savunmacının transferi için kapıyı 10 milyon Euro bonservis bedeliyle açtığı, Van Dijk'ın yıllık beklentisinin ise 12 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtildi.
Görüşmeleri somut bir zemine oturtmak isteyen Beşiktaş yönetiminin, Hollandalı stoperin menajerini detayları yüz yüze konuşmak üzere İstanbul'a davet ettiği ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler - Son Dakika
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