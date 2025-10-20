Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları

Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları
20.10.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 9. haftasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Galatasaray, zirvedeki yerini korudu. Beşiktaş ise Gençlerbirliği'ne mağlup olarak şampiyonluk oranında büyük düşüş yaşadı. Göztepe, dört büyüklerin ardından şampiyonluk ihtimali en yüksek görülen takım oldu. İşte güncel oranlar...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında alınan sonuçların ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, Beşiktaş'ın oranı dramatik biçimde yükseldi.

GALATASARAY FARKI AÇIYOR

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası Eyüpspor - Kasımpaşa maçıyla tamamlanıyor. Haftanın ardından güncellenen şampiyonluk oranlarında lider Galatasaray, farkı biraz daha açtı.

Deplasmanda RAMS Başakşehir'i mağlup eden sarı-kırmızılıların 1.28 olan şampiyonluk oranı 1.24'e düşürüldü. Bu sonuç, bahis şirketlerine göre Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en güçlü aday olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

FENERBAHÇE TAKİPTE

Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek puan kaybı yaşamadı. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk oranı 3.15'ten 3.1'e gerileyerek, zirve yarışındaki takibini sürdürdü. Son haftalarda oyun olarak tartışmalar yaşansa da puan tablosundaki istikrarlı gidişat oranlara da yansıdı.

TRABZONSPOR ÇIKIŞTA

Trabzonspor, evinde Çaykur Rizespor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Bordo-mavililerin şampiyonluk oranı 11'den 9.4'e düştü. Bu düşüş, Karadeniz ekibinin son haftalardaki performansının şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale geldiğini gösteriyor.

BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Haftanın en dikkat çeken değişimi Beşiktaş cephesinde yaşandı. Siyah-beyazlılar, sahasında Gençlerbirliği'ne son dakikalarda mağlup olunca, şampiyonluk oranı 18'den 45'e yükseldi. Bu oran, Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalinin ciddi oranda azaldığına işaret etti.

GÖZTEPE SÜRPRİZİ

Dört büyüklerin ardından şampiyonluk ihtimali en yüksek görülen takım ise Göztepe oldu. İzmir ekibinin oranı 90.00 olarak açıklandı. Göztepe'nin bu listede yer alması, sezona istikrarlı başlayan kadrosunun potansiyeline duyulan güveni gösterdi.

GÜNCELLENEN ŞAMPİYONLUK ORANLARI

  • Galatasaray: 1.24
  • Fenerbahçe: 3.10
  • Trabzonspor: 9.40
  • Beşiktaş: 45.00
  • Göztepe: 90.00

Trendyol Süper Lig, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferudun ozmen:
    Galatasarayın şampiyon olacağı zaten belli en formda takım şuan için gs Fenerbahçeliyim ama oynadığı futbol gelecek için ümit vermiyor kesinlikle. Zaten oynadığının da futbol ile alakası yok saman alevi gibi arada bir coşuyor sonra tam tersi dünkü maç bunun kanıtı ligin son sırasında ki takıma karşı bile bu kadar zorlanıyorsan ki maç aslında berabere de bitebilirdi. Şimdi önünde çok zorlu 4 maç var 3 deplasman tedesconun da takımında kaderi bu 4 maça bağlı. İçimden bir ses Antep yenecek diyor hemde öyle böyle değil farklı bir skor olabilir. Beşiktaş da yener büyük ihtimalle kendi sahasında. Deplasman karnesi zaten çok kötü fenerin umut yok maalesef. 39 2 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    Beşiktaşı ne hale düşürdünüz sebebi olanlar ne diyeyim ki size 2 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne seçildi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
Trump: İsrail Batı Şeria’yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder
Ajax teknik direktörü Heitinga’dan Galatasaraylıları mest eden yorum Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar
CHP’de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti CHP'de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti
Sadettin Saran’dan kongre üyelerine tarihi çağrı Sadettin Saran'dan kongre üyelerine tarihi çağrı
Altay, Karşıyaka’ya Derbi Jestinde Bulunuyor Altay, Karşıyaka'ya Derbi Jestinde Bulunuyor

13:02
E-Devlet’te yeni dönem Hizmeti duyan platforma akın ediyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
12:37
İmamoğlu’ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
12:13
Çekmeköy Belediyesi’nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
12:07
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:13
CHP’nin kurultay iptali davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 13:28:45. #7.12#
SON DAKİKA: Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.