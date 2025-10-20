Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında alınan sonuçların ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, Beşiktaş'ın oranı dramatik biçimde yükseldi.

GALATASARAY FARKI AÇIYOR

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası Eyüpspor - Kasımpaşa maçıyla tamamlanıyor. Haftanın ardından güncellenen şampiyonluk oranlarında lider Galatasaray, farkı biraz daha açtı.

Deplasmanda RAMS Başakşehir'i mağlup eden sarı-kırmızılıların 1.28 olan şampiyonluk oranı 1.24'e düşürüldü. Bu sonuç, bahis şirketlerine göre Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en güçlü aday olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

FENERBAHÇE TAKİPTE

Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek puan kaybı yaşamadı. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk oranı 3.15'ten 3.1'e gerileyerek, zirve yarışındaki takibini sürdürdü. Son haftalarda oyun olarak tartışmalar yaşansa da puan tablosundaki istikrarlı gidişat oranlara da yansıdı.

TRABZONSPOR ÇIKIŞTA

Trabzonspor, evinde Çaykur Rizespor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Bordo-mavililerin şampiyonluk oranı 11'den 9.4'e düştü. Bu düşüş, Karadeniz ekibinin son haftalardaki performansının şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale geldiğini gösteriyor.

BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Haftanın en dikkat çeken değişimi Beşiktaş cephesinde yaşandı. Siyah-beyazlılar, sahasında Gençlerbirliği'ne son dakikalarda mağlup olunca, şampiyonluk oranı 18'den 45'e yükseldi. Bu oran, Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalinin ciddi oranda azaldığına işaret etti.

GÖZTEPE SÜRPRİZİ

Dört büyüklerin ardından şampiyonluk ihtimali en yüksek görülen takım ise Göztepe oldu. İzmir ekibinin oranı 90.00 olarak açıklandı. Göztepe'nin bu listede yer alması, sezona istikrarlı başlayan kadrosunun potansiyeline duyulan güveni gösterdi.

GÜNCELLENEN ŞAMPİYONLUK ORANLARI