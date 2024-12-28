Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, yaş farkını gören annesi çıldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, yaş farkını gören annesi çıldırdı

Geniş Video İzle

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın nişan töreni ve annesi Gül Destan'ın sosyal medya paylaşımları büyük tartışma yarattı. Gül Destan, nişan törenine gitmeyerek ve gelinin kıyafetlerine yönelik eleştirilerde bulunarak gündem oldu. Enis Destan'ın annesi, gelinin yaşının oğlundan büyük olduğunu ve bu durumu kabul etmediğini belirtti.

28.12.2024 08:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın nişan töreninden fotoğraflar ve annesi Gül Destan'ın paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu. Oğlunun nişan törenine gitmeyen Gül Destan, geliniyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Destan'ın paylaşımları bir anda sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, yaş farkını gören annesi çıldırdı

"GELİN HANIMIN KIYAFETİNE BAKIN"

Gelin'in kıyafetini eleştiren Gül Destan, "Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayakbağı gibi. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum. Kandırarak kendine ayarlamış" dedi.

Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, yaş farkını gören annesi çıldırdı
Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, yaş farkını gören annesi çıldırdı

"10 YAŞ BÜYÜK"

Aradaki yaş farkına da sert söylemlerde bulunan Destan, "Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmemekte? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı? Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler" ifadelerini kullandı.

Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, yaş farkını gören annesi çıldırdı

ENİS DESTAN KİMDİR?

Enis Destan, 2002 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Santrfor mevkiinde oynayan futbolcu şu anda Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir. Futbola Altınordu'da başlayan Destan, 2020 yazında A takıma yükseldi.12 Şubat 2021'de deplasmanda oynanan Ankaraspor maçında 2 gol atıp 1 asist yaptı. 24 Ocak 2022'de, 600 bin € bonservis karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu.

Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, yaş farkını gören annesi çıldırdı

Trabzonspor, Enis Destan, Magazin, Destan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, yaş farkını gören annesi çıldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Uğur Kurum:
    İnşallah hiç görüşmez annesiyle. Bu kadın oğluna eş değil kendine gelin arıyor.Sonuçta o da bir kadın. Kılığında kıyafetinden sanane. Bu terbiyesizlik. Yaşam tarzı uygun değil ne demek. Anne de olamam, kadın da insan da 84 331 Yanıtla
    Apo Kara:
    Buda ayrı bir deyus 8 4
    Emir Arslan:
    onu annesi doğurdu o dünyaya getirdi senin gibi böyle düşünen insanlar oldukça bu toplum düzelmez ne demek sanane o bir anne tabiki çocuğu için en iyisini ister 8 3
    Bayram Izgoren:
    ailesine yakistir.iyor sanane 4 3
  • Aa:
    biz tercih etmiyoruz nedir yav.tamam ama oglun etmiş işte.sosyal medyada ben duymak zorundamiyim.Oglun istiyor şaklabanlık yapmamın ne gereği var simdi 79 215 Yanıtla
    selçuk çelik:
    Oglun o kuzı sevmişse sana zerre laf düşmez. Hem yaş farkı olsa ne olacak. Gğnah dwgil, haram degil. Bunun kınanacak bir yanı yok, ki. Aynı yaşta olsalar ne olacak, aynı yaşta olup evli olan çiftler, Birbirlerinin öldürğyorlar. Daha, mı iyi. Arda kaç yaş fark okursa olsun, önemli gerçekten birbirini sevmek ve iyi anlalmak. Şu zihniyete bakın. İslam, ın yasaklamadıgı bir şeyi, böyle zihniyetler yasaklıyor. Bir de bir erkek kebdinden çok genç bir kızla evlendigi zaman hemen, Sapık diye damgayı vuruyorlar. 5 1
  • Reyhan Gök:
    yaya bence anneler karismamalı daha ilk baştan böyle yaparsa bir anne zaten o evlilikten hayır gelmez oğlunun tercihine saygı duymalı hayırlısı diyip dua etmeli oğlunun burnundan getirmemeli bazı kendini bilmez anneler böyle 64 169 Yanıtla
  • Murat Altun:
    Bol keseden atmayın,22 yaşında aklı şeyinde 6 ay sonra görün bakalım,neler oluyor 163 17 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Her şeye maydanoz olmaya çalışan bir bayan bir ara Trabzonspor'u da idaresi altına almaya çalışmıştı enesi neden oynatmıyorsunuz gibilerinden laflar etmişti 54 99 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    gül hanımı tebrik ediyorum görüşünü açık beyan ettiği için insan sevdiğine gönlü açık olacak dış bedeni sokağa açık olmayacak dürüstlük ön planda 64 14 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:33 Nevzat Bahtiyar’ın avukatından merak uyandıran paylaşım Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım
13:01 Teröristbaşı Öcalan’ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli’ye destek çıktı Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 14:04:56. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, yaş farkını gören annesi çıldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.