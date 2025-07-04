SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ
15.00 Süper Lig'de 2025-26 sezonunun fikstür çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesinde top başı yapacak.
BEŞİKTAŞ
12.30 Siyah-beyazlılar, hazırlık kampı için Avusturya'ya gidecek.
- Kafilenin Avusturya'da karşılanması.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları devam ediyor. Pazar günü sağlık kontrollerinden geçmeye başlayacak futbol takımı, 8 Temmuz Salı günü de yeni sezon hazırlıklarına start verecek.
BASKETBOL
13.45 Basketbol BKT Avrupa Kupası 2025-2026 sezonunun kura çekimi, İspanya'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda Türkiye'den Türk Telekom, Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji yer alacak.
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ
- 664'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlayacak. Güreşlerin ağa karşılama ritüeli ve resmi açılış seremonisi yapılacak.
HATAYSPOR
- 1'inci Lig ekibi Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum kampında yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
14.30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mattia Ahmet Minguzzi Skate Parkı açılışı ve bisiklet & kaykay dağıtım törenine katılacak.
FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI
- Çeyrek Final
22.00 Fluminense - Al Hilal Riyadh
Son Dakika › Spor › Süper Lig Fikstürü ve Yeni Sezon Hazırlıkları - Son Dakika
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