Beşiktaş'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan ismi gören taraftarlar sinirden deliye döndü: Sonumuz hayır olsun

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Son 5 haftada 1 galibiyeti bulunan Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in, Hatayspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11 tartışma konusu oldu.

JOSEF TERCİHİ TEPKİ ÇEKTİ

Valerien Ismael'in kadro tercihini sert eleştiren Beşiktaşlılar, Josef de Souza'nın formsuz olduğunu ve Brezilyalı futbolcunun neden ilk 11'de sahaya sürüldüğünü anlamadıklarını belirten paylaşımlarda bulundu.

TARAFTAR GEDSON FERNANDES'İ İSTİYOR

Gedson Fernandes'in ilk 11'de sahaya çıkması gerektiğini belirten Beşiktaş taraftarı, Valerien Ismael'in Josef de Souza ısrarını sert eleştirdi.

Beşiktaş'ın Hatayspor maçı ilk 11'i şöyle: