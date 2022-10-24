Beşiktaş'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan ismi gören taraftarlar sinirden deliye döndü: Sonumuz hayır olsun - Son Dakika
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Beşiktaş'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan ismi gören taraftarlar sinirden deliye döndü: Sonumuz hayır olsun

24.10.2022 19:57

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a misafir oluyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael'in Josef de Souza'ya ilk 11'de şans vermesi Beşiktaş taraftarının tepkisini topladı. Sosyal medyada tecrübeli hocayı eleştiren taraftarlar, Gedson Fernandes'in oynaması gerektiğini belirtirken "Sonumuz hayır olsun." paylaşımlarını yaptı.

Son 5 haftada 1 galibiyeti bulunan Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in, Hatayspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11 tartışma konusu oldu.

JOSEF TERCİHİ TEPKİ ÇEKTİ

Valerien Ismael'in kadro tercihini sert eleştiren Beşiktaşlılar, Josef de Souza'nın formsuz olduğunu ve Brezilyalı futbolcunun neden ilk 11'de sahaya sürüldüğünü anlamadıklarını belirten paylaşımlarda bulundu.

Beşiktaş'ta maça ilk 11'de başlayan ismi gören taraftarlar sinirden saç baş yoldu: Sonumuz hayır olsun
Beşiktaş'ta maça ilk 11'de başlayan ismi gören taraftarlar sinirden saç baş yoldu: Sonumuz hayır olsun
Beşiktaş'ta maça ilk 11'de başlayan ismi gören taraftarlar sinirden saç baş yoldu: Sonumuz hayır olsun
Beşiktaş'ta maça ilk 11'de başlayan ismi gören taraftarlar sinirden saç baş yoldu: Sonumuz hayır olsun
Beşiktaş'ta maça ilk 11'de başlayan ismi gören taraftarlar sinirden saç baş yoldu: Sonumuz hayır olsun

TARAFTAR GEDSON FERNANDES'İ İSTİYOR

Gedson Fernandes'in ilk 11'de sahaya çıkması gerektiğini belirten Beşiktaş taraftarı, Valerien Ismael'in Josef de Souza ısrarını sert eleştirdi.

Beşiktaş'ın Hatayspor maçı ilk 11'i şöyle:

  • Ersin
  • Rosier
  • Tayyip Talha Sanuç
  • Montero
  • Masuaku
  • Josef
  • Salih Uçan
  • Dele Alli
  • Nkoudou
  • Muleka
  • Weghorst
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Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'un konuğu oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'un konuğu oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 0 Beşiktaş: 1 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 0 Beşiktaş: 1 (Maç devam ediyor)

Gedson Fernandes, Valerien Ismael, Josef de Souza, Hatayspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan ismi gören taraftarlar sinirden deliye döndü: Sonumuz hayır olsun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan ismi gören taraftarlar sinirden deliye döndü: Sonumuz hayır olsun - Son Dakika
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