Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti

02.09.2022 23:02
Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yendi. Antalyaspor'a mağlup olan sonrasında da Galatasaray ile berabere kalan bordo-mavililer, bu sonuçla 2 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

Ümraniyespor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kazandı.

TREZEGUET GALİBİYETİ GETİRDİ

Dengeli geçen mücadelede Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada Trezeguet kaydetti. Antalyaspor'a 5-2 yenilen ardından Galatasaray ile berabere kalan Trabzonspor, bu sonuçla 2 maç sonunda 3 puanı hanesine yazdırdı.

TRABZONSPOR PUANINI 10'A YÜKSELTTİ

Ümraniyespor'u tek golle geçen bordo-mavililer, maç fazlasıyla puanını 10'a yükseltti ve 3. sıraya yerleşti. Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise 1 puanda kalarak 17. sıraya geriledi. İstanbul ekibi 6. hafta ligin formda takımı Gaziantep FK'ye konuk olacak.

YORUMLAR
500
Hakem Arda Kardeşler, Ümraniyespor-Trabzonspor maçında verdiği kararla tepkilerin odağı oldu! Hakem Arda Kardeşler, Ümraniyespor-Trabzonspor maçında verdiği kararla tepkilerin odağı oldu! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Konyaspor yenilgisine rağmen Fenerbahçe hala açık ara en büyük favori Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Konyaspor yenilgisine rağmen Fenerbahçe hala açık ara en büyük favori

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
23:02 Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
22:32 Hakem Arda Kardeşler, Ümraniyespor-Trabzonspor maçında verdiği kararla tepkilerin odağı oldu!
22:20 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanan Ünsal Ban, serbest bırakıldı
22:20 Oyuncu Merve Boluğur evleniyor! Haberi sosyal medya hesabından duyurdu
22:10 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!
21:44 Fenerbahçe'den giden başarılı eldiven Berke Özer, Portimonense ile resmi sözleşme imzaladı
21:34 Erdoğan'dan partililere İstanbul talimatı: Bu rakam yetmez, 98 vekilliğin yarısından fazlasını biz alalım
21:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu'nun kendisine yönelik paylaşımı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Al bunu biraz ilgilen
20:43 Yunanistan'ın baskısıyla 30 Ağustos paylaşımını kaldıran NATO'ya, MSB'den tepki: Kabul edilemez
20:33 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Konyaspor yenilgisine rağmen Fenerbahçe hala açık ara en büyük favori
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 23:11:35. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement