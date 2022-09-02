Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti

Ümraniyespor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kazandı.

TREZEGUET GALİBİYETİ GETİRDİ

Dengeli geçen mücadelede Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada Trezeguet kaydetti. Antalyaspor'a 5-2 yenilen ardından Galatasaray ile berabere kalan Trabzonspor, bu sonuçla 2 maç sonunda 3 puanı hanesine yazdırdı.

TRABZONSPOR PUANINI 10'A YÜKSELTTİ

Ümraniyespor'u tek golle geçen bordo-mavililer, maç fazlasıyla puanını 10'a yükseltti ve 3. sıraya yerleşti. Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise 1 puanda kalarak 17. sıraya geriledi. İstanbul ekibi 6. hafta ligin formda takımı Gaziantep FK'ye konuk olacak.