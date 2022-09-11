Kayserispor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Mame Thiam kaydetti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 9'a yükseltirken, Antalyaspor 6 puanda kaldı.
Nuri Şahin'in yönetimindeki Antalyaspor, Trabzonspor'u 5-2 yendiği maçtan sonra adeta komaya girdi. Akdeniz ekibi o karşılaşmadan sonra oynadığı 3 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu! - Son Dakika