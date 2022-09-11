Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu! - Son Dakika
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Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu!

11.09.2022 22:21
Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu!

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 yenildi. Son olarak Trabzonspor'u 5-2 yenen Akdeniz ekibi, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 3 karşılaşmada da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kayserispor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

THIAM GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Mame Thiam kaydetti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 9'a yükseltirken, Antalyaspor 6 puanda kaldı.

Antalyaspor komada! Nuri Şahin'in öğrencileri Kayserispor'a da kaybetti

ANTALYASPOR KABUSTAN UYANAMIYOR

Nuri Şahin'in yönetimindeki Antalyaspor, Trabzonspor'u 5-2 yendiği maçtan sonra adeta komaya girdi. Akdeniz ekibi o karşılaşmadan sonra oynadığı 3 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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