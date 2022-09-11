Sivassporlu futbolcudan kendi taraftarına skandal hareket! Taraftar sinirden deliye döndü - Son Dakika
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Sivassporlu futbolcudan kendi taraftarına skandal hareket! Taraftar sinirden deliye döndü

11.09.2022 20:35
Sivassporlu futbolcudan kendi taraftarına skandal hareket! Taraftar sinirden deliye döndü

Süper Lig'in 6. haftasında Sivaspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 beraberlik yaşadı. Karşılaşmanın son dakikasında Sivasspor'da Caner Osmanpaşa hatalı pas tercihi sonrası tribünlerden tepki yağdı. Bunun üzerine taraftarlara dönen tecrübeli futbolcu, "S... git" derken, "Gelin siz oynayın" dercesine el hareketleri yaptı. Yaşananlar sonrası tribünlerden büyük bir uğultu yükselirken taraftarlar sinirden deliye döndü.

Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Sivasspor, İstanbulspor ile de 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan bir pozisyon sonrası ev sahibi ekibin taraftarı ile futbolcu Caner Osmanpaşa arasında gerilim yaşandı.

CANER OSMANPAŞA'YA BÜYÜK TEPKİ

7 dakikada uzatma verilen ve 1-1 devam eden maçın 90+6. dakikasında Sivassporlu Caner Osmanpaşa, ceza sahasına topu gelişigüzel şekilde doldurdu. İsabetsiz bir tercih yapan futbolcuya Sivasspor tribünleri tepki gösterdi. Bunun üzerine Caner Osman Paşa tribünlere dönerek taraftarlarla münakaşa yaşadı.

Sivassporlu futbolcudan kendi taraftarına olay hareket! Tribünler az kalsın aşağı inecekti
Görüntü: Beinsports
Sivassporlu futbolcudan kendi taraftarına olay hareket! Tribünler az kalsın aşağı inecekti
Görüntü: Beinsports
Sivassporlu futbolcudan kendi taraftarına olay hareket! Tribünler az kalsın aşağı inecekti
Görüntü: Beinsports
Sivassporlu futbolcudan kendi taraftarına olay hareket! Tribünler az kalsın aşağı inecekti
Görüntü: Beinsports

TARAFTARA KÜFÜR ETTİ

Taraftarına dönerek "S... git" diyen Caner Osman Paşa, "Gelin siz oynayın" dercesine de el hareketleri yaptı. Yaşananlar üzerine tribünden büyük bir uğultu yükselirken taraftarlar sinirden çılgına döndü. Sivasspor taraftarı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesinin feshedilmesini istedi.

YORUMLAR
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Sivasspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı Sivasspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından

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Son Dakika Spor Sivassporlu futbolcudan kendi taraftarına skandal hareket! Taraftar sinirden deliye döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivassporlu futbolcudan kendi taraftarına skandal hareket! Taraftar sinirden deliye döndü - Son Dakika
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