Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor, Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor, Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı

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Süper Lig\'in 7. haftasında Alanyaspor, Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı
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Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Erzurumspor FK'yı konuk etti. Alanya Oba Stadyumu'ndaki mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı; iki takım da sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Alkın BİRİCİK/ ALANYA (Antalya),

STAT: Alanya Oba Stadyumu

HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Esat Sancaktar, Bilal Gölen

CORENDON ALANYASPOR: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy (Dk. 83 Bedirhan Özyurt), Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, İbrahim Kaya (Dk. 58 Meschack), Hwang (Dk. 58 Fernandes) (Dk. 63 Hagi), Ivan Cedric (Dk. 58 Arda Usluoğlu)

ERZURUMSPOR FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Rodriguez (Dk. 83 Sefa Akgün), Owusu, Baiye, Cardoso (Dk. 78 Mustafa Fettahoğlu), Eren Tozlu (Dk. 83 Diabate)

SARI KARTLAR: Meschack, Hadergjonaj, Arda Usluoğlu (Alanyaspor) - Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu (Erzurumspor)

Süper Lig'in 7'nci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Erzurumspor FK'yı konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

2'nci dakikada sağ taraftan gelişen Erzurumspor atağında atılan pasla savunma arkasına sarkarak topla buluşan Baiye'nin şutunu kaleci Victor kontrol etti.

9'uncu dakikada Alanyaspor'un sol taraftan gelişen atağında Duarte'nin çaprazdan şutunda top az farkla dışarı çıktı.

32'nci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Hadergjonaj'un ceza sahası içine ortaladığı topa iyi yükselen İbrahim Kaya'nın kafa vuruşu az farkla direğin üstünden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

51'inci dakikada Erzurumspor'un sol taraftan geliştirdiği atağında Cardoso'nun ceza sahasına ortaladığı topa yükselen Eren Tozlu'nun kafa vuruşunu kaleci Victor kurtardı. Dönen topu Alanyaspor'un savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

58'inci dakikada Hwang'ın yerine oyuna giren Fernandes, 63'üncü dakikada sakatlık nedeniyle yerini Hagi'ye bıraktı.

66'ncı dakikada sağ taraftan gerçekleşen Erzurumspor atağında Rodriguez'in şutunu kaleci Victor kurtardı. Dönen topa vuran Eren Tozlu'nun şutunu da Aliti uzaklaştırdı.

90+2'nci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Arda Usluoğlu'nun kafasından seken topla, ceza sahası çaprazında buluşan Duarte'nin şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı. Dönen topu da savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

90+9'uncu dakikada Alanyaspor'un gelişen atağında Hadergjonaj'ın ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken topu önünde bulan Makouta'nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

Kaynak: DHA
Erzurumspor KulübüAlanyasporFutbolSporSon Dakika

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