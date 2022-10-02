Heyecan dorukta! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler netleşti

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Hücum ağırlıklı futbollarıyla taraftarlarına bu sezon büyük heyecan yaratan iki takımın mücadelesi futbolseverlere seyir zevki yüksek bir mücadele vadediyor. Son iki maçında galibiyet alamayan Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi geçerek yeniden çıkışa geçmek isterken, sarı-lacivertliler ise milli ara öncesi yakaladığı çıkış ivmesini sürdürmenin peşinde.

BEŞİKTAŞ'TA N'KOUDOU YOK

Bu sezon Beşiktaş'ın en önemli hücum silahları arasında yer alan Georges-Kevin N'Koudou, derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalması beklenen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ligde görev yaptığı 7 maçta 4 gol atarak kariyerinin en iyi başlangıçlarından birini yaptı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Muleka, Redmond, Weghorst

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can, Lincoln, Valencia, Joao Pedro