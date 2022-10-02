Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Hücum ağırlıklı futbollarıyla taraftarlarına bu sezon büyük heyecan yaratan iki takımın mücadelesi futbolseverlere seyir zevki yüksek bir mücadele vadediyor. Son iki maçında galibiyet alamayan Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi geçerek yeniden çıkışa geçmek isterken, sarı-lacivertliler ise milli ara öncesi yakaladığı çıkış ivmesini sürdürmenin peşinde.
Bu sezon Beşiktaş'ın en önemli hücum silahları arasında yer alan Georges-Kevin N'Koudou, derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalması beklenen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ligde görev yaptığı 7 maçta 4 gol atarak kariyerinin en iyi başlangıçlarından birini yaptı.
Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Muleka, Redmond, Weghorst
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can, Lincoln, Valencia, Joao Pedro
Son Dakika › Spor › Heyecan dorukta! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler netleşti - Son Dakika