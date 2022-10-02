Heyecan dorukta! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Heyecan dorukta! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler netleşti

02.10.2022 18:55
Heyecan dorukta! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler netleşti

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayacak sezonun ilk derbisinde hakem Volkan Bayarslan görevli olacak. Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Hücum ağırlıklı futbollarıyla taraftarlarına bu sezon büyük heyecan yaratan iki takımın mücadelesi futbolseverlere seyir zevki yüksek bir mücadele vadediyor. Son iki maçında galibiyet alamayan Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi geçerek yeniden çıkışa geçmek isterken, sarı-lacivertliler ise milli ara öncesi yakaladığı çıkış ivmesini sürdürmenin peşinde.

BEŞİKTAŞ'TA N'KOUDOU YOK

Bu sezon Beşiktaş'ın en önemli hücum silahları arasında yer alan Georges-Kevin N'Koudou, derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalması beklenen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ligde görev yaptığı 7 maçta 4 gol atarak kariyerinin en iyi başlangıçlarından birini yaptı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Muleka, Redmond, Weghorst

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can, Lincoln, Valencia, Joao Pedro

YORUMLAR
500
Valerien Ismael, büyük Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Gerekli bilgileri paylaştık Valerien Ismael, büyük Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Gerekli bilgileri paylaştık Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar yaptı: Fikirlerimiz aynı Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar yaptı: Fikirlerimiz aynı

Vodafone Park, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Heyecan dorukta! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler netleşti - Son Dakika


Son Dakika
19:52 Ankara'da feci olay! 2 kişi, istek şarkılarını bilmeyen müzisyeni öldürdü
19:51 Valerien Ismael, büyük Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Gerekli bilgileri paylaştık
19:26 Muğla'da korkutan kaza! Tur otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı
19:25 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı şehit cenazesinde gözyaşlarını tutamadı
19:23 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar yaptı: Fikirlerimiz aynı
19:13 Konyaspor, Muhammet Demir'in kafa golüyle Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
19:00 Reha Muhtar olayında şaşırtan Tamer Karadağlı iddiası! Ortalık birbirine girecek
18:55 Heyecan dorukta! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler netleşti
18:52 Rıza Çalımbay'ın mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı skor tahmini tepki topladı!
18:39 Manisa'da bulunan 1800 yıllık yazıtın ne anlattığı ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 20:15:53. #1.12#
SON DAKİKA: Heyecan dorukta! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement