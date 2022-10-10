Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

MAÇ TAT VERMEDİ

Karşılaşma boyunca iki takım da etkisiz bir görüntü sergilerken Trabzonspor 3Kasımpaşa ise yalnızca 1 isabetli şut ile maçı tamamladı. Neredeyse hiç gol fırsatı yakalayamayan iki ekip sahadan 1 puanla ayrıldı.

TRABZONSPOR, 7. SIRAYA GERİLEDİ

Golsüz beraberlikle biten karşılaşma sonrası Trabzonspor puanını 17'ye yükselterek haftayı 7. sırada tamamladı. Kasımpaşa ise 13 puanla, 9. sıradaki yerini korudu.