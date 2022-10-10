Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı - Son Dakika
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Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı

10.10.2022 21:59

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla bordo-mavililerin 2 haftalık galibiyet serisi bitti. Puanını 17'ye çıkartan Fırtına, ligde 7. sıraya düştü.

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

MAÇ TAT VERMEDİ

Karşılaşma boyunca iki takım da etkisiz bir görüntü sergilerken Trabzonspor 3Kasımpaşa ise yalnızca 1 isabetli şut ile maçı tamamladı. Neredeyse hiç gol fırsatı yakalayamayan iki ekip sahadan 1 puanla ayrıldı.

Fırtına tat vermedi! Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile puanları paylaştı

TRABZONSPOR, 7. SIRAYA GERİLEDİ

Golsüz beraberlikle biten karşılaşma sonrası Trabzonspor puanını 17'ye yükselterek haftayı 7. sırada tamamladı. Kasımpaşa ise 13 puanla, 9. sıradaki yerini korudu.

Fırtına tat vermedi! Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile puanları paylaştı
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