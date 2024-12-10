Süper Lig Kulüpleri PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süper Lig Kulüpleri PFDK'ya Sevk Edildi

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 'çirkin tezahürat' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

10.12.2024 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası disiplin sevklerini açıkladı. PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hukuk Müşavirliği'nce 10.12.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- Trabzonspor Kulübü'nün 06.12.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- Konyaspor Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan Konyaspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- Antalyaspor Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan Konyaspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- Göztepe Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan Göztepe - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- Adana Demirspor Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan Göztepe - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- Beşiktaş Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- Fenerbahçe Kulübü'nün 07.12.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- Sivasspor Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan Sivasspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- Galatasaray Kulübü'nün 08.12.2024 tarihinde oynanan Sivasspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve '5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Politika, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig Kulüpleri PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:16 Fırat’ın doğusunda köşeye sıkışan PKKYPG, İsrail’den yardım istedi Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
10:15 İçinde yok yok İşte kardeş Esad’ın yeraltı konağı İçinde yok yok! İşte kardeş Esad'ın yeraltı konağı
10:13 Kadıköy’e geliyorlar: Kerem ile Orkun’un yanına bir Türk daha alacaklar Kadıköy'e geliyorlar: Kerem ile Orkun'un yanına bir Türk daha alacaklar
10:09 Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu
09:50 Halil Umut Meler’e Suudi Arabistan’da yasak Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'da yasak
09:49 Bakanlık görevde yükselme sınavı düzenleyecek Bakanlık görevde yükselme sınavı düzenleyecek
09:35 Suriye’de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar
09:34 Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi Yetkili isimlerden art arda açıklamalar Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? Yetkili isimlerden art arda açıklamalar
09:33 Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 23:15:32. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Lig Kulüpleri PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.