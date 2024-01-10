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Süper Lig Kulüplerinin Harcama Limitleri Açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig Kulüplerinin Harcama Limitleri Açıklandı

Süper Lig kulüplerinin ikinci transfer ve tescil dönemine ait harcama limitleri belli oldu. Galatasaray 2 milyar 548 milyon TL ile en fazla harcama limitine sahip oldu. Fenerbahçe'nin limiti 2 milyar 114 milyon TL, Beşiktaş'ın limiti ise 1 milyar 190 milyon TL olarak belirlendi.

Süper Lig Kulüplerinin Harcama Limitleri Açıklandı
10.01.2024 - 17:57,  Güncelleme: 17:59
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Süper Lig kulüplerinin ikinci transfer ve tescil dönemine ait harcama limitleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre en fazla harcama limitine yüzde 30 sapma payıyla birlikte 2 milyar 548 milyon TL ile Galatasaray sahip oldu. Fenerbahçe'nin harcama limiti 2 milyar 114 milyon TL olarak belirlenirken, 3'üncü sırada 1 milyar 190 milyon TL ile Beşiktaş yer aldı.

Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri şu şekilde:

1. Galatasaray: 1.960.526.431 - 2.548.684.360

2. Fenerbahçe: 1.626.734.036 - 2.114.754.247

3. Beşiktaş: 915.665.976 - 1.190.365.769

4. Adana Demirspor: 426.228.603 - 554.097.184

5. Başakşehir FK: 343.473.095 - 446.515.024

6. Trabzonspor: 992.606.654 - 1.290.388.651

7. Fatih Karagümrük: 165.390.242 - 215.007.315

8. Konyaspor: 327.856.954 - 426.214.040

9. Kayserispor: 242.722.140 - 315.538.782

10. Kasımpaşa: 149.770.389 - 194.701.506

11. MKE Ankaragücü: 395.788.473 - 514.525.015

12. İstanbulspor: 147.927.800 - 192.306.141

13. Antalyaspor: 249.666.963 - 324.567.052

14. Sivasspor: 161.174.521 - 209.526.877

15. Alanyaspor: 256.080.888 - 332.905.154

16. Gaziantep FK: 260.500.613 - 338.650.796

17. Hatayspor: 378.774.485 - 492.406.831

18. Samsunspor: 497.021.455 - 646.127.892

19. Çaykur Rizespor: 331.789.867 - 431.326.827

20. Pendikspor: 196.489.513 - 255.436.367

Kaynak: DHA
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