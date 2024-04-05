Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Trabzonspor cezalarını karara bağladı

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Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın 1'er maçlık cezalarını onarken, Trabzon spor'un 6 maçlık seyircisiz oynama cezasını ise 4 maça indirdi.

Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"10. E.2024/183 - K.2024/174 (EK)

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcuları Jayden Quinn Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile ilgili PFDK'nın 03.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1009 - K.2023-2024/1270 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 03.04.2024 tarihli toplantısında uygulamanın durdurulmasına karar verilen, PFDK gerekçeli kararının 04.04.2024 tarihinde gönderildiği, Başvuran Kulüp tarafından ayrıntılı itiraz dilekçesinin sunulduğu görülmüş, esas bakımından incelemeye geçilmiştir. Yapılan müzakere neticesinde;

Müsabaka sonrası çıkan olaylar bir bütün halinde değerlendirildiğinde, Jayden Quinn Oosterwolde ile İrfan Can Eğribayat hakkında verilen cezalarda, olayın gerçekleşme biçimi gözetilmeyerek alt sınırdan ceza tayin edilmesi, haksız tahrik hükümlerinin uygulanması olanaklı olmadığı halde haksız tahrik hükmünün uygulanması suretiyle cezada indirim yapılması, FDT'nin öngördüğü sistem çerçevesinde eleştiri konusu yapılmış; üyelerden bir kısmının eylemlerin saldırı kapsamında kaldığı yönündeki karşı görüş ve oylarıyla, aleyhe bozma yasağı da gözetilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Jayden Quinn Oosterwolde'nin rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım taraftarıyla kavga etmesi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri ve FDT'nin 12. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında; yerinde görülmeyen başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu İrfan Can Eğribayat'ın rakip takım taraftarıyla kavga etmesi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri ve FDT'nin 12. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında; yerinde görülmeyen başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

Karşı Oy: Futbol oynanan yeşil zemin içerisinde sadece futbolcular ve hakemlerin bulunduğu, bu alana hakemden izinsiz olarak antrenörlerin, yöneticilerin ve yedek oyuncuların giremedikleri, taraftarların ise yeşil zemine girmelerinin asla mümkün olmadığı, bu haliyle yeşil zeminin futbolcular ve hakemlere özel korumalı, dokunulmaz bir alan olduğu, yeşil zemine girilmemesi için her türlü güvenlik önleminin ev sahibi kulüp ve ilgili idari makamlar tarafından alınması gerektiği, ev sahibi takımın saha, futbolcu, hakem, misafir takım ve stadyum güvenliğine ilişkin bu sorumluluğunun hukuki anlamda "kusursuz sorumluluk" niteliğinde olduğu, futbolcular ve hakemlerin kendi güvenliklerinin ev sahibi takım ve idari makamlar tarafından sağlandığı güvencesiyle maçlara çıktıkları ve bu güvenle futbol oynadıkları, aksi yöndeki kabulün futbol oyununu oynanılamaz hale getireceği hususları göz önüne alındığında;

Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcularının, ev sahibi takım taraftarlarının maç boyunca futbolcu ve teknik direktörlerine ve yan hakeme isabet edecek derecede yoğun bir şekilde attıkları yabancı, yanıcı ve patlayıcı maddelerden sonra, maç bitiminde ev sahibi takımı yenmeleri sebebiyle tribünlerden uzakta ve daha güvenli olan orta sahada sevindikleri esnada, ev sahibi takım taraftarlarının asla inmemeleri gereken yeşil zemine girerek Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcularının vücut bütünlüğüne yönelik olarak saldırmaları, futbolcuların da yeşil zemin içerisine girip kendilerine ve futbolcu arkadaşlarına saldıran ev sahibi takım taraftarlarından ve antrenöründen korunmak amacıyla yapılan saldırılarla orantılı bir şekilde ve aynı şiddette kendilerini savundukları, refleks olarak vücut bütünlüğüne yönelen ciddi ve aktif haldeki saldırıyı ortadan kaldırdıkları, Futbol Disiplin Talimatı'nda meşru savunma düzenlemesi olmamakla birlikte Tahkim Kurulu Talimatı'nın 19. Maddesi uyarınca uygulama alanı bulunan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 25/1. maddesinde düzenlenen meşru savunma hükmünün Futbol Disiplin Talimatının 4/2-4 maddeleri çerçevesinde yorumlanarak disiplin ihlali gerçekleştiren futbolcular lehine uygulanarak, vücut bütünlüklerine yönelik mevcut haksız saldırıyı aynı düzeyde karşılık vererek def etme çabalarının hukuka uygunluk hali olarak değerlendirilerek cezalandırılan Fenerbahçe A.Ş. spor kulübü futbolcuları, İrfan Can Eğribayat ve Jayden Quinn Oosterwolde hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği görüşünde olduğumdan, çoğunluk görüşüne katılmamaktayım.

15. E.2024/188 - K.2024/187

Trabzon Spor A.Ş.'nin PFDK'nın 03.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1009 - K.2023-2024/1269 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Trabzon Spor A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten verilen 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 3.000.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına; Trabzon Spor A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca olayın oluş biçimi, başlangıcı, gelişimi ve sonlanışı dikkate alınarak takdiren 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 448.000,00 TL para cezası şeklinde cezalandırılmasına, oyçokluğu ile,

Trabzon Spor A.Ş.'nin, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı Alt VIP Platinum C, Socios.Com Tra Fan Token Doğu Alt Tribünü Doğu Alt J, I, Kuzey Kale Arkası Kuzey Alt J numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verildi." - İSTANBUL