Takımın başına geçti! Jürgen Kloop yeniden Dortmund'da - Son Dakika
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Takımın başına geçti! Jürgen Kloop yeniden Dortmund'da

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Bundesliga ekibi Borussia Dortmund eski futbolcuları Lukasz Piszczek ve Jakub Blaszczykowski için jübile maçı düzenledi. Alman ekibinin eski teknik direktörlerinden Jürgen Klopp jübile maçında Jakub Blaszczykowski'nin takımın başında yer aldı. Alman devinin mevcut teknik direktörü Nuri Şahin ise sahadaydı.

08.09.2024 15:57  Güncelleme: 16:18
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Borussia Dortmund, milli takım arasında Signal Iduna Park'ta Lukasz Piszczek ve Jakub Blaszczykowski için bir jübile maçı organize etti. Kulüpte uzun yıllar forma giyen iki futbolcunun takımlarının karşı karşıya geldiği maç kapalı gişe oynandı.

NURİ ŞAHİN SAHADAYDI

Jakub Blaszczykowski'nin takımı sahadan 5-4'lük galibiyetle ayrılırken karşılaşmada Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin de forma giydi.

Takım başına geçti! Jürgen Kloop yeniden Dortmund'da

KLOOP YENİDEN DORTMUND'DA

Borussia Dortmund'un eski teknik direktörlerinden Jürgen Klopp, bu maç için yeniden Signal Iduna Park'a döndü. Liverpool'dan ayrıldıktan sonra uzun süre takım çalıştırmayacağını açıklayan Klopp, jübile maçta Jakub Blaszczykowski'nin takımının başında sahada yer aldı.

Takım başına geçti! Jürgen Kloop yeniden Dortmund'da

"SANKİ EVİME DÖNÜYORMUŞUM GİBİ"

Klopp maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sanki eve dönüyormuşum gibi. Her zaman hayal ettiğim şey buydu. Tekrar buluşabilmemiz, iyi vakit geçirebilmemiz ve tüm hikayeleri anlatabilmemiz... Hepimiz için harika anılara sahip dolu bir Signal Iduna Park" dedi.

Takım başına geçti! Jürgen Kloop yeniden Dortmund'da

DORTMUND KARİYERİ

Jürgen Klopp, 2008-2015 yılları arasında Borussia Dortmund'da çalışmış ve takımının başında 319 maça çıkmıştı. Alman çalıştırıcı, Borussia Dortmund'la Bundesliga (2), Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası (2) şampiyonlukları yaşadı.

Takımın başına geçti! Jürgen Kloop yeniden Dortmund\'da

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Son Dakika Spor Takımın başına geçti! Jürgen Kloop yeniden Dortmund'da - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

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