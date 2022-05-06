Kendi sosyal medya hesabında arabasının fotoğrafını da paylaşan Köktürk, "Satacak tek malım bu araç. Banka kredi vermedi, belediyeler yardım yapamıyormuş, sporcularımız dışında yardım eden de olmadı.
Gençler bana inandı, onların geleceği için tek çıkış bu" dedi. Eski bir futbolcusunun dışında kimseden destek alamadığını belirten Başkan Köktürk, arabasını satarak gençleri bu şampiyonaya götüreceğini söyledi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Böyle başkan görülmedi: Takımını deplasmana götürmek için arabasını satıyor - Son Dakika