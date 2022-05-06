Böyle başkan görülmedi: Takımını deplasmana götürmek için arabasını satıyor - Son Dakika

Soylu ile Özdağ arasındaki polemiğe Sedat Peker de dahil oldu! Paylaşımlar üst üste geldi

Özdağ'dan bakanlık kapısında Soylu'ya sert sözler: İkimizden biri ölene kadar devam edecek

Kendi sosyal medya hesabında arabasının fotoğrafını da paylaşan Köktürk, "Satacak tek malım bu araç. Banka kredi vermedi, belediyeler yardım yapamıyormuş, sporcularımız dışında yardım eden de olmadı.

"TEK ÇIKIŞ BU"

Gençler bana inandı, onların geleceği için tek çıkış bu" dedi. Eski bir futbolcusunun dışında kimseden destek alamadığını belirten Başkan Köktürk, arabasını satarak gençleri bu şampiyonaya götüreceğini söyledi.