Böyle başkan görülmedi: Takımını deplasmana götürmek için arabasını satıyor - Son Dakika
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Böyle başkan görülmedi: Takımını deplasmana götürmek için arabasını satıyor

06.05.2022 13:46

Adana Gençlerbirliği Kulübü'nün başkanından büyük fedakarlık. Takımın başkanı Av. Haluk Güner Köktürk, Nevşehir'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonluğu maçlarına takımını götürebilmek için ADS plakalı arabasını satışa çıkardı.

Kendi sosyal medya hesabında arabasının fotoğrafını da paylaşan Köktürk, "Satacak tek malım bu araç. Banka kredi vermedi, belediyeler yardım yapamıyormuş, sporcularımız dışında yardım eden de olmadı.

Takımının deplasman gideri için arabasını satıyor!

"TEK ÇIKIŞ BU"

Gençler bana inandı, onların geleceği için tek çıkış bu" dedi. Eski bir futbolcusunun dışında kimseden destek alamadığını belirten Başkan Köktürk, arabasını satarak gençleri bu şampiyonaya götüreceğini söyledi.

Böyle fedakarlık görülmedi! Takımının deplasman gideri için arabasını satışa çıkardı
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Böyle başkan görülmedi: Takımını deplasmana götürmek için arabasını satıyor - Son Dakika


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13:46 Takımının deplasman gideri için arabasını satıyor Kaynak: Takımının deplasman gideri için arabasını satıyor
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