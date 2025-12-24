Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu - Son Dakika
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

24.12.2025 18:28
İzmirli 22 yaşındaki girişimci Kaan Tınmaz, halı sahaların 'kaleci eksikliği' sorununu ticarete döktü. Amatör ligden, halı sahalara transfer olan Tınmaz, 600 TL ücret karşılığı kiralık kalecilik yaparak hem gelirini sağlıyor hem de takımları mağlubiyetten kurtarıyor.

Üniversite yıllarında Uşak Amatör Lig'de yer alan Karahallıspor formasıyla ter döken bilgisayar programcılığı mezunu Kaan Tınmaz, mezuniyet sonrası döndüğü memleketi İzmir'de kulüpsüz kalınca kariyerine yeni bir yön verdi. Düzenli idmanlarını ticari bir modele dönüştüren Tınmaz, kurduğu 'Kiralık Kaleci İzmir' platformu üzerinden randevu alarak halı sahaların profesyonel kaleci açığını kapatmaya başladı. Böylelikle halı saha maçlarının en büyük çilesi olan 'Son dakika ekilen arkadaş' ve kaleci bulamama sorunu, İzmirli Kaan Tınmaz'ın zekasıyla yeni bir iş modeline dönüştü. Tınmaz, maç başı 600 TL ücret karşılığında takımlara 'Kiralık eldiven' olarak hizmet veriyor.

EKİPMANIYLA GELİYOR, MOTİVASYON DAĞITIYOR

Kaan Tınmaz, sunduğu hizmeti sıradan bir kaleciliğin ötesine taşıyarak profesyonel bir çerçeveye oturtmuş durumda. Kendi kramponu, forması ve su matarasıyla sahaya hazır gelen Tınmaz, sadece yaptığı kurtarışlarla kalmıyor, motivasyon konuşmalarıyla da takıma destek oluyor.

'BAKLAVAYA ORTAĞIM, HESABA KARIŞMAM'

Disiplinden ödün vermeyen genç kalecinin çalışma prensipleri ise oldukça net, "Asla geç kalmam, hakemle tartışmam, maç sonu baklavasına ortak olurum ama hesaba karışmam". Bu prensipleriyle halı sahaların aranan ismi haline gelen Tınmaz, disipliniyle takımlardan da tam not alıyor.

'FİKSTÜRÜM SÜPER LİG'DEN DAHA YOĞUN'

Girişimcilik serüvenini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Kaan Tınmaz, "Önce arkadaşlarım şaka yapıyorum sandı. Ama bir gün gerçekten bir takımın kalecisi eksikti ve beni çağırdılar. Maç sonunda hem çok eğlendik hem de harçlığımı çıkardım. Şimdi telefonum susmuyor, haftalık maç takvimim Süper Lig fikstüründen daha yoğun" diye konuştu. İzmirli genç kalecinin girişimi, hem halı saha müdavimleri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.

Kaynak: İHA

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2025 18:32:06. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
