Tammy Abraham: Beşiktaş'ta Olmak Gurur Verici - Son Dakika
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Spor

Tammy Abraham: Beşiktaş'ta Olmak Gurur Verici

04.07.2025 19:02
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Yeni transfer Tammy Abraham, Beşiktaş'ta olmaktan mutluluk duyduğunu ve kupa kazanma hedefinde olduklarını belirtti.

BEŞİKTAŞ'IN yeni transferi Tammy Abraham, "Kulübü zaten biliyordum. Çocukluk yıllarımda, Şampiyonlar Ligi'nde görmüştüm. Şimdi burada olmak; buradaki yaşamı ve kültürü deneyimlemek çok güzel. ve kendimi bir Beşiktaş oyuncusu olarak adlandırmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın yeni transferi 27 yaşındaki İngiliz santrfor Tammy Abraham, kulübün sosyal medyasına açıklamalarda bulundu. Abraham, "Televizyondan izlerken çok güzel bir atmosfere sahip olduğunu görmüştüm. Ama geldiğimde, taraftarların ve stadyumun atmosferini bizzat deneyimlediğimde, formayı gördüğümde çok daha güzel olduğunu anladım. Şahsen böyle çok daha güzel" diye konuştu.

'KENDİMİ BİR BEŞİKTAŞ OYUNCUSU OLARAK ADLANDIRMAKTAN GURUR DUYUYORUM'

Beşiktaş'ı çocukluk yıllarından beri bildiğini ifade eden İngiliz oyuncu, "Teklif geldiğinde Meksika'da tatildeydim. Teknik direktörümüzle konuşma şansım oldu. Bana anlattıklarına hayran kaldım. Kulübü zaten biliyordum. Çocukluk yıllarımda, Şampiyonlar Ligi'nde görmüştüm. Şimdi burada olmak; buradaki yaşamı ve kültürü deneyimlemek çok güzel. ve kendimi bir Beşiktaş oyuncusu olarak adlandırmaktan gurur duyuyorum" dedi.

'BURADA OLMAKTAN ÇOK MEMNUNUM'

Çok mutlu olduğunu dile getiren Abraham, "Yeni bir şeyler denemek için en iyi zamanın bu olduğunu hissediyordum. Konfor alanımdan çıkmaktan, yeni bir yere taşınmaktan korkmuyorum. Biliyorsunuz, daha önce İtalya'daydım. Şimdi, Türkiye gibi güzel bir ülkede yaşamayı deneyimleme şansım var. Çok mutluyum. Burada olmaktan çok memnunum" ifadelerinde bulundu.

'TARAFTARIN ÖNÜNDE BU FORMAYI GİYMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Beşiktaş formasını giyecek olmaktan dolayı sabırsızlandığını ifade eden İngiliz oyuncu, "Forma çok güzel. Televizyonda izlerken gördüğünde insanın gözüne güzel geliyor. Ama gerçekte gördüğünde, üzerine giydiğinde çok daha güzel. İnanılmaz hissettiriyor. Sahada, taraftarın önünde bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum" dedi.

'BÖYLE GÜZEL KARŞILANMAK ÇOK ÖZEL HİSSETTİRDİ'

Taraftarın ilgisi üzerine ise 27 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu:

"Çok özel bir andı. Güvenlikler yanımızda olmasaydı kesinlikle bariyerlerden atlar ve yanlarına giderdim. Böyle güzel karşılanmak çok özel hissettirdi. Şimdi, iyi bir sezon geçirmenin vakti. Böylece, birlikte çok daha fazla kutlamalar yapabiliriz."

'EN ÖNEMLİSİ AİLEMİN BAKIŞ AÇISIYDI'

Buraya gelmeden önce Michy Batshuayi, Dele Alli, Nathan Redmond ve Alex Oxlade-Chamberlain ile konuştuğunu söyleyen İngiliz oyuncu, "Evet, oldu. Michy Batshuayi, Dele Alli ve Nathan Redmond ile konuştum. Ayrıca, Alex Oxlade-Chamberlain'i de aradım. Herkes, buradaki yaşam hakkında çok güzel şeyler söyledi. Ama en önemlisi, ailemin bakış açısıydı. Herkes çok olumlu konuştu. Ben de çok heyecanlıyım" yorumlarında bulundu.

'SAHADA KARAKTERİMİ ORTAYA KOYACAĞIM'

Kazanmayı isteyen biri olduğuna değinen Tammy Abraham, "Çok şey. Ben, kazanmayı isteyen biriyim. ve bence, taraftarlar da bunu ilk dakikadan göreceklerdir. Kazanmak istiyorum. Takımımın kazanmasına yardım etmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Sahada karakterimi ortaya koyacağım. Takımıma yardım etmek, skor yaratmak için buradayım. Defans yapmam gerekirse onu da yaparım. Sadece, bekleyip göreceğiz" dedi.

'O ATMOSFERDE OYNAMAK İNANILMAZDI'

Tüpraş Stadyumu'nda daha önce oynadığını da ifade eden 27 yaşındaki oyuncu, "Atmosferi hatırlıyorum. Hatırlıyorum gergindim. Hala da öyleyim. O zamanlar daha 19 yaşında falandım. Sahaya çıktığımda tribünlere bakmıştım. Taraftarın sesi, o atmosfer çok özeldi. Ne yazık ki o maçta penaltıyı kaçırmıştım. Ama yine de o atmosferde oynamak inanılmazdı" diye konuştu.

Henüz Türkçe bildiği kelime olmadığını söyleyen Tammy Abraham, sözlerine şöyle devam etti:

"Henüz yok. Şoförüm bana bir kelimeyi söylemişti ancak şimdi hatırlamıyorum. Ama bana biraz zaman verirseniz kolay olanları öğrenirim. "Merhaba" Evet, buydu. Ama şu an onu bile söyleyemiyorum."

'HER SENE BEŞİKTAŞ'A GELMEMLE İLGİLİ YORUMLAR ALIYORDUM'

Çok gururlu olduğunu ifade eden İngiliz oyuncu, "Futbola başladığım ilk yıllardan beri çok fazla destek mesajı alıyorum zaten. Her sene Beşiktaş'a gelmemle ilgili yorumlar alıyordum. ve nihayet buradayım. Burada olmaktan çok gururluyum" dedi.

'BENİM AMACIM KUPALAR KAZANMAK'

En büyük hedefinin kupalar kazanmak olduğunu söyleyen Abraham, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kesinlikle ama kesinlikle kupa kazanmak. Her gittiğim yerde söylerim, benim amacım kupalar kazanmak ve şimdiye kadar bunu başardım. Umarım… Umarım değil… Mutlaka başaracağız. Şimdi, burada kupalar kazanacağız."

'TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Son olarak Beşiktaş taraftarına da seslenen İngiliz oyuncu, "Şu an çok erken, takımı kurmaya ve birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Ama bu sene elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımızı mutlu etmek için çalışacağız. ve günün sonunda kupayı kaldırırken birlikte kutlama yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Tammy Abraham, Çocukluk, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tammy Abraham: Beşiktaş'ta Olmak Gurur Verici - Son Dakika

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