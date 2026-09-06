Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu, Osman Kan'ı yenip 7'nci kez altın kemeri kazandı - Son Dakika
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Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu, Osman Kan'ı yenip 7'nci kez altın kemeri kazandı

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri\'nde Orhan Okulu, Osman Kan\'ı yenip 7\'nci kez altın kemeri kazandı
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Antalya'da 674'üncüsü düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde finalde Osman Kan'ı mağlup eden Orhan Okulu, 7'nci kez altın kemerin sahibi oldu. 1 saatten fazla süren mücadelede Okulu, daha önce 6 kez kazandığı Elmalı'daki zaferini tekrarlayarak büyük bir başarıya imza attı.

ANTALYA'da 674'üncüsü düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde altın kemeri Orhan Okulu kazandı. Daha önce Elmalı'da 6 kez altın kemeri kazanan Okulu, 1 saatten fazla süren final müsabakasında Osman Kan'ı mağlup ederek 7'nci kez altın kemerin sahibi oldu.

Elmalı'da bu yıl 674'üncüsü düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, 15 bin kişi kapasiteli Recep Gürbüz Stadı'nda yapıldı. CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin son etabı olan ve 'Türk'ün ilk er meydanı' olarak bilinen Elmalı'daki güreşleri izlemeye Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları geldi.

Güreşlerde Feyzullah Aktürk, 4'üncü turda müsabakayı kaybetmesine rağmen CW Enerji Yağlı Güreş Ligi sezonunu şampiyon olarak tamamladı. 72 başpehlivan arasından yarı finale yükselen Osman Kan, rakibi Yıldıray Pala'yı geçerek finale adını yazdırdı. Diğer yarı final müsabakasında ise Orhan Okulu ile Onur Susuz karşı karşıya geldi. Müsabakada başpehlivanlar, sıcak nedeniyle zor anlar yaşadı. Kıyasıya geçen müsabakanın 55'inci dakikasına geldiğinde Susuz'un kaşı açılınca sağlık ekipleri müdahale etti. 1 saati geçen müsabakada Susuz, rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarı kartı görerek diskalifiye edilince Okulu finale yükseldi. Müsabakanın ardından açılan kaşını tutarak protokol tribününe doğru gelen Susuz, İbrahim Türkiş'e kaşını göstererek kaşının yumruk atılarak açıldığını söyledi. Müsabakanın ardından yapılan güreş ağalığı ihalesine 4 yıldır ağalık yapan ve ebedi altın kemerin sahibi olan Hakan Çetin tek başına katıldı. Elmalı Belediye Başkanı Öztürk'ün 41 milyon liradan başlattığı 675'inci Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri ağalığı ihalesini 48 milyon 77 bin lira ile yine Hakan Çetin kazandı.

Altın Kemer için sahaya çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ sporcusu Orhan Okulu ile Muratpaşa Belediyesi sporcusu Osman Kan'ın mücadelesi de kıran kırana geçti. Puanlamaya giden ve 1 saatten fazla süren müsabakanın sonunda Okulu ve Kan kazandığını düşünerek sevinmeye başladı. Ancak sonrasında yapılan anonsla daha önce 6 kez Elmalı'da altın kemeri kazanan Okulu'nun 7'nci kez altın kemerin sahibi olduğu belirtildi.

BİLAL ERDOĞAN: GÜREŞE OLAN İLGİ ARTIYOR, ARTMAYA DA DEVAM EDECEK

Güreşleri takip eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Güreşe olan ilgi artıyor, artmaya da devam edecek. Her geçen sene daha da güzel olacak ve uluslararası ilgi de artacak. Yağlı güreş, Balkanlarda, Anadolu'da olan bir sporumuz. İnanıyorum ki yağlı güreşin de Türkiye dışındaki organizasyonlarının sayısının arttığını göreceğiz. Burada misafir yağlı güreş pehlivanlarının olduğunu görmeye başlayacağız. Çünkü bizim bu ata sporumuz, bu güreşimiz gerçekten bu ilgiyi hak eden bizim önemli bir kültürel değerimiz" ifadelerini kullandı.

ORHAN OKULU: EKİP ARKADAŞLARIMIZLA BERABER BAŞARDIK

Büyük sevinç yaşayan Okulu, "Biz ekip arkadaşlarımızla beraber başardık bunu. Sezona biraz kötü başlasam da burada son noktayı koyduk. Şimdi inşallah önümüzde Cumhurbaşkanlığı Kupası var. İlk defa düzenlenecek. Oraya da katılmaya hak kazandım. Allah'ın izniyle orada da Kırkpınar'ı telafi ederiz inşallah. Ben buradan aziz seyircime sesleniyorum, 3 gündür bizleri yalnız bırakmıyorlar, hepsinden Allah razı olsun. Desteklerinden dolayı bizlere dua ettiler. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum, herkesten Allah razı olsun. Tabii benim ailem var, çocuklarım var; hepsine bu birinciliği armağan ediyorum inşallah" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu, Osman Kan'ı yenip 7'nci kez altın kemeri kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu, Osman Kan'ı yenip 7'nci kez altın kemeri kazandı - Son Dakika
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