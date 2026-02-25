TBF: Şampiyonluk Hedefi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sportif Direktörü Alper Yılmaz, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın uluslararası organizasyonlarda bundan sonra ikincilikle yetinmeyip şampiyonluklar elde etmesini hedeflediklerini söyledi.

Yılmaz, ay-yıldızlıların FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Sırbistan ile 27 Şubat Cuma günü deplasmanda, 2 Mart Pazartesi günü ise İstanbul'da oynayacağı maçlardan önce birçok konuda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İki takımın da grupta oynadığı ilk 2 müsabakayı kazandığını hatırlatan Alper Yılmaz, "Grup liderliği için iyi bir pozisyondayız. Bir sonraki tura, burada oynayacağımız maçlardan kazanacağımız puanları taşıyacağımız için çok önemli maçlara çıkacağız. Umuyorum deplasmanda ve İstanbul'da iyi bir basketbol oynayarak galip geliriz. İlk antrenmanı tam kadro yaptık ama bazı oyuncular Basketbol Avrupa Ligi maçları nedeniyle takımlarına dönmek zorunda kaldı. Maç sabahı tekrar bir araya geleceğiz ve iki müsabakada da sahaya en iyi performansımızı koymaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya mağlup olarak kupanın kıyısından döndüklerinin altını çizen Yılmaz, "Son Avrupa Şampiyonası'nın ikincisiyiz. Finalde kaybettiğimiz için çok üzüldük. Şampiyon olabileceğimize inanmıştık. Bunu daha ileriye götürebilmemiz için çok çalışmalıyız. Rakiplerimiz de Avrupa ikincisi bir takıma karşı oynadıklarının bilincinde. Ona göre hazırlık yapıyorlar. Her maç zor. Bundan sonra daha da zorlaşacak. Daha çok çalışıp, kendimizi ileriye götürerek ikinciliklerle yetinmeyip şampiyon olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Larkin'in biraz katkı vereceğine inanırsa sahada yer alacağını düşünüyorum"

Alper Yılmaz, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Shane Larkin'in A Milli Takım için her zaman fedakarlık gösterdiğini ve büyük katkı sağladığını söyledi.

Larkin'in uzun yıllardan bu yana Anadolu Efes ile milli takımda forma giydiğini ve önemli başarılara imza attığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Larkin, milli takımda sakat bir şekilde oynadı. Kazandırdığı birçok maç oldu. 2022 Avrupa Şampiyonası'nda eli kırıldığında da oynamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Larkin, ufak tefek sakatlıkları göz ardı ederek milli takım için çok mücadele etti. Sağlık durumunu en iyi kendisi bilir. Doktorların söyledikleri tabii ki önemlidir. Ancak bu kadar kariyerli bir oyuncunun ne zaman hazır olup olmayacağını en iyi kendisi değerlendirecektir. 'Hazır değilim' diyorsa oynamamasının geçerli olduğunu düşünüyorum. Larkin'in biraz katkı vereceğine inanırsa her zaman sahada yer alacağını düşünüyorum. Umuyorum en kısa sürede sahalara döner ve hem kulübüne hem de milli takıma katkı vermeye devam eder."

"Flynn, gayet iyi bir oyuncu olduğunu ispat etti"

Alper Yılmaz, A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilen Malachi Flynn'ın bu sezon sergilediği performansla çok iyi bir oyuncu olduğunu ispat ettiğini belirtti.

Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen 27 yaşındaki basketbolcunun Türk vatandaşlığı almasının ardından Sırbistan maçları için aday kadroya çağrılmasıyla ilgili konuşan Yılmaz, "Flynn, sezon başından bu yana Bahçeşehir Koleji'nde çok iyi bir performans gösteriyor. Avrupa'daki ilk sezonu. Gayet iyi bir oyuncu olduğunu ispat etti. Devşirme oyuncu havuzunda bir ismin daha olması bizim için çok büyük bir avantaj. Zaman zaman sakatlıklar yaşıyoruz. Alternatiflerin olması bizim için önemli. Umuyorum milli takım forması giydiği sürece çok iyi şekilde katkı verecektir. Mühim olan milli takımımızın başarısı. Bu yolda kendisinden yararlanabilirsek çok mutlu oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir maçta Flynn, bir maçta Tarık da oynayabilir"

Alper Yılmaz, Sırbistan karşılaşmaları için devşirme oyunculardan Tarık Biberovic'in mi yoksa Flynn'in mi tercih edileceğiyle ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Bu pencere için Flynn ve Tarık Biberovic'i çağırdık çünkü Larkin'in uzun süren bir sakatlığı var. Tarık, sezon başından beri çok formda. Özellikle son bir aydır Fenerbahçe Beko'da çok ciddi katkılar veriyor. Bu, bizi de çok mutlu ediyor. Özellikle geçen sezon pencere maçlarının kazanılmasında çok büyük rol oynamıştı. Kadroda Tarık'ın mı Flynn'in mi olacağı sorusuna ancak başantrenör karar verebilir. Ergin Ataman'ın söyleyeceği yönde ilerleyeceğiz. Onun tercihleri etkili olacak. Ancak hangisi oynarsa oynasın milli takım için elinden geleni yapacaktır. Bir maçta Flynn, bir maçta Tarık da oynayabilir. İki maçta aynı oyuncu da forma giyebilir. Tarık da Flynn de bizim için değerli."

"Yerli oyuncuların sahada olması bize çok büyük bir katkı getirdi"

Alper Yılmaz, Türkiye'de oynanan maçlarda en az bir yerli oyuncunun sahada olmasının A Milli Basketbol Takımı'na büyük katkı sağladığını ifade etti.

Türk basketbolcuların daha fazla süre almasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yılmaz, "Biliyorsunuz, 4+1 kuralı yani bir Türk oyuncuyu sahada tutma zorunluluğu getirildikten sonra yerli oyuncuların sahada olması bize çok büyük bir katkı getirdi. Milli takımda sorumluluk alan oyuncu sayımız arttı. Bunun yansımalarını Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi bir şekilde gördük. Bu sezon da Avrupa kupaları ile Basketbol Süper Ligi maçlarında çok iyi katkı yapan ve takımlarını daha yukarıya taşıyan Türk oyuncuları görebiliyoruz. Bu, bizi çok mutlu ediyor. Umut ediyorum pencere maçlarında ve Dünya Kupası'nda da Türk oyuncularımızın üstün performansını görürüz ve milli takımımızı başarıya götürebiliriz." şeklinde görüş belirtti.