- Tek yumurta ikizi gurbetçi futbolcular Samsunspor'da birleşti

Altıkulaç kardeşler, Samsunspor'un başarısı için forma terletiyor

SAMSUN - Tek yumurta ikizleri olan Semih Altıkulaç'ı Standart Liege'den, Melih Altıkulaç'ı da Olympique Lyon'dan transfer eden Samsunspor, ikiz futbolcuları Samsun'da bir araya getirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezon transfer ettiği 23 futbolcunun arasından 2 futbolcu dikkat çekti. Kırmızı-beyazlılar büyük potansiyeli olan ikiz kardeşler Semih ve Melih Altıkulaç'ı kadrosuna kattı. Futbola Olympique Lyon altyapısında başlayan kardeşler, daha sonra Semih'in Belçika'ya transfer olmasıyla birbirlerinden ayrıldılar. Hayatlarında ilk kez 1 yıllığına birbirlerinden ayrı kalan tek yumurta ikizleri, bu sezon başında Samsunspor tarafından tekrar bir araya getirildi.

Samsunspor ilk olarak orta sahada görev yapan Semih Altıkulaç'ı transfer etti. Semih'in transferinin ardından sol bek arayışlarına giren kırmızı-beyazlılar, Semih ile iletişim kurarak ikizi Melih için nabız yokladı. İkizi Melih'e Samsun ve Samsunspor hakkında bilgi veren Semih, transferinden 1 ay sonra ikizini Samsunspor'a gelmeye ikna etti. Alt yaş gruplarında Fransa Milli Takımı formasını giyen Melih Altıkulaç, şu anda Türkiye Ümit Milli Takım'ın formasını terletiyor.

Semih Altıkulaç: "İkizimle aynı sahada oynamak istiyoruz"

İkizi Melih ile aynı kulüpte oynadığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Semih Altıkulaç, "Samsunspor'da oynamak çok büyük bir gurur. Kardeşim de ben de çok mutluyuz. Biz 3 yıl Olympique Lyon'da oynadık. U16, U18 ve U19'da kardeşimle Lyon'da oynadıktan sonra ben Belçika'nın Standart Liege takımına transfer oldum. 1 sene birbirimizden ayrı kaldık. 1 yıllık ayrılığın ardından ikimiz de Samsunspor'a transfer olduk ve artık Samsunspor için oynuyoruz. İlk önce ben geldim sonra da ikizim Melih Samsunspor'a transfer oldu. Kardeşimle bir araya gelmek için Samsun'u tercih ettik. Kardeşimi Samsun'a getirmek için bir nebze menajer gibi çalıştım. Çok iyi oldu. Ana hedefimiz as takımda oynamak. İlk 11'de maçlara başlamak istiyoruz. Sonrasında da kardeşimle birlikte aynı sahada oynamak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Kup maçında ilk kez forma giydik. Çok büyük bir heyecandı. Ailemiz ve bizim için büyük bir gurur duyduk. Tek yumurta ikiziyiz. Takım arkadaşlarımız da bizi ayırt edemiyor. Birbirimize çok benziyoruz" dedi.

Melih Altıkulaç: "Kardeşimle bir araya gelmek için Samsun'u tercih ettik"

Aynı takımda oynamak için Samsunspor'u tercih ettiklerini dile getiren Melih Altıkulaç ise, "Şehir çok güzel, takım da çok yetenekli. Kardeşim benden 1 ay önce Samsunsor'a transfer oldu. Semih'e Samsun ve Samsunspor hakkında sorular sordum. Takım ve şehir hakkında gerekli bilgileri Semih'ten aldım. Semih de Samsun'da olduğundan çok mutlu olduğu belirtince ben de Samsunspor'a geldim. Kardeşimle bir araya gelmek için Samsun'u tercih ettik. Kupa maçıyla birlikte ilk kez takım bazında profesyonel maç oynadık. Bu yüzden ailemiz ve bizim için büyük bir gurur duyduk. Semih ile birbirimize çok benziyoruz. Sadece sakallarımız farklı. Arkadaşlarımız bizi ayırt etsin diye ben uzun sakal bırakıyorum, Semih de kısa sakal bırakıyor. Geçmişte hakemler ve hocalarımız da bizi ayırt etmekte zorlanıyordu. Bu zamana kadar hakemler kart gösterirken şaşırmadı ama bundan sonra belki olabilir" diye konuştu.

Semih ve Melih Altıkulaç kardeşler Samsunspor'un Türkiye Kupası 3. Tur maçında kariyerlerinin ilk profesyonel takım maçına çıktılar. Semih Altıkulaç 90 dakika sahada kalırken, Melih Altıkulaç ise 66 dakika sahada kaldı.