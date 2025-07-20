Tekke: Kalitemizi artırmalıyız - Son Dakika
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Tekke: Kalitemizi artırmalıyız

Tekke: Kalitemizi artırmalıyız
20.07.2025 21:09
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Fatih Tekke, Trabzonspor'un kamp ve performansından memnun, ancak kalitenin artırılması gerektiğini vurguladı.

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, kamptan ve oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, "Fiziksel olarak iyi durumdayız ancak kalitemizi biraz daha artırmamız lazım" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında İran temsilcisi Zob Ahan Esfahan'ı 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Bugünkü karşılaşmadan beklentilerini aldıklarını söyleyen Tekke, "Bu hazırlık kamplarındaki oynadığımız maçlarla ilgili genelde beklentilerimiz çok net. Birincisi bugün de olduğu gibi bir önce oynadığımız iki maçta da olduğu gibi. Öncelik fiziksel ve bazı oyunun parçalarından bazı bölümleri görebilmek, bunu denemeye çalışmak. Bugün de bunları denemeye çalıştık. Skor bugün bizim lehimize döndü, bir öncekilerde değildi. Skordan bağımsız değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Fiziksel olarak oyuncularım çok ciddi, iyi çalışıyorlar. Çok iyi çalışıyoruz, yoğun çalışıyoruz. Rakiplerimiz açısından da durum aynı şekilde. Bu hazırlık maçları kamplara ölçü olmamalı, olmuyor da zaten. Bizim açımızdan da böyle. Bugün beklediklerimizi yine aldık diyebilirim" diye konuştu.

'LİGE KADAR HAZIR OLURUZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Keyifli bir kamp süreci geçirdiklerini dile getiren Tekke, "Belki bir tane daha oynayabiliriz veya iki tane daha. Bunlar net değil. Bu arada şu anki eksiğimiz bir tanesi kesinlikle savunmayı çalışmadık. Savunma çalışacağız bir bölümünde. İkincisi fiziksel olarak da sprinti çalışacağız. Umarım 27'sinden sonra planımız o şekilde. Dolayısıyla hemen hemen yüzde yüz hazır olma durumuna geliyoruz. Ama daha vaktimiz var. Yani lige kadar hemen hemen hazır oluruz diye düşünüyorum ben. Ama gayet yoğun çalıştığımızı söyleyebilirim. Buradan tabi Erzurum ve buradaki bize hizmet eden arkadaşlara teşekkür ederiz. Bence gayet güzel, keyifli bir kamp süreci geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

TEKKE, ONUACHU VE ZUBKOV'UN DURUMUNU DEĞELENDİRDİ

Onuachu ile Zubkov'un sakatlıklarına ilişkin de açıklama yapan Tekke, "Onuachu bileğine darbe aldı. Yanılmıyorsam iki güne kadar koşulara başlar. Belki daha da erken dönebilir. Zubinin (Zubkov) kalçasında bir darbe var diye biliyorum. O da darbeden dolayı çok risk etmedik. Aslında bugün 45-45 oynatmayı düşünüyordum ama bazı oyuncularım özellikle Felipe'yi bugün çok fazla kullandım. O da karşılığını verdi ki gayet iyi durumda. Oyuncuların ağrılarına sızıların olması gayet doğal. Ama hepsini planlı bir şekilde doktorlarımız, sağlık ekibimiz hep beraber, performans antrenörlerimizle beraber yorgunluk durumlarının hepsini kontrol edip ona göre devam ediyoruz. Burada dediğim gibi tekrar bunu yinelememde var" değerlendirmesinde bulundu.

'KALİTEMİZİ BİRAZ DAHA ARTIRMAMIZ LAZIM'

Tecrübeli teknik adam, fiziksel anlamda iyi durumda olduklarını buna karşın kalitelerini biraz daha artırmaları gerektiğini söyledi. Tekke, "Az önce de söyledim. Fiziksel her şeyimiz gayet iyi, ortam gayet güzel ama Trabzonspor olarak biz kalitemizi biraz da artırmamız lazım. Dolayısıyla bu beklentilerim devam ediyor. Onlar geldikçe inşallah çok daha iyi olacağız" dedi.

'GENÇ OYUNCULARIM BUGÜN GAYET BAŞARILIYDI'

Genç oyuncuların performansını da beğendiğini söyleyen Tekke, pas kalitesinin çok daha üst düzey olması gerektiğine vurgu yaparak, "Lige yaklaştıkça tabi genç oyuncuların özellikle performans ve potansiyel durumlarını değerlendirip bu tip maçlarda ancak süre verebiliyorsunuz. Bugün de gayet başarılıydılar. İstediğimiz şekilde oyununu biraz anlama algılama ki kaldı ki bazılarını bazı farklı mevkilerde oynattık. Benim istediğim her oyuncu oyununa bakış açımızı bizim teknik adam, teknik ekibin bakış açısını doğru algılamalı. Çünkü artık mevkilerden ziyade oyunda neyi ne kadar etkin yaptığı çok daha önemli. ve bu arada tabi mesela bugün bu yorgunluktan kaynaklı ama pas kalitesinin çok çok daha üst düzey olması lazım, gençlerle alakalı tüm takım açısından söylüyorum. Kontrollerin çok daha üst düzey olması lazım gibi. Basit ama benim için futbol oynayacaksak, savaşacaksak bu ihtiyacımız olan şey. İşte kalite zaten ona diyorum. Detay da buna diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Fatih Tekke, Trabzonspor, Politika, Erzurum, Futbol, Spor, İran, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekke: Kalitemizi artırmalıyız - Son Dakika

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