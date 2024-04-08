Televizyona yansımayan o an! Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu\'nun sözünü yerde bıraktı

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Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe, Süper Kupa maçında kozlarını paylaştı. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan maç tarihi anlara sahne olurken, yaşananlar Türk futbolunda uzun süre konuşulacak cinstendi.

Fenerbahçe, TFF'ye yapılan erteleme ve yabancı hakem başvurusunun reddedilmesinin ardından tepki olarak dev maça U19 Takımı ile çıktı. Başlama vuruşunun yapılmasıyla birlikte Galatasaray, 1. dakikada gelişen atakta Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına indirdiği topla buluşan Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

GOLDEN SONRA SAHADAN ÇEKİLDİLER

Sarı - lacivertli futbolcular, golün ardından santra yapmadı ve sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan, Fenerbahçeli futbolcuların tamamının soyunma odasına gitmesinin ardından karşılaşmayı tatil etti. Galatasaraylı oyuncular, müsabakanın yarıda kalması sonrasında büyük bir sevinç yaşadı ve daha sonra antrenman maçıyla geceyi noktaladı.

GOL ATILDIKTAN SONRA HAREKET ETMEDİ

Sarı - kırmızılıların attığı golde ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Başlama vuruşunun yapılmasıyla birlikte Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun hareketsiz biçimde orta sahanın sol çizgisinde bulunduğu ve herhangi bir aksiyon almadığı görüldü. Galatasaraylı futbolcular ise top çevirdi ve saniyeler sonra Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

MAÇTAN ÖNCE BİR KONUŞMA YAPMIŞ

Ortaya atılan iddiaya göre Kerem Aktürkoğlu, maç başlamadan önce Fenerbahçeli futbolcularla "Maça kim başlarsa topu taca atacak" şeklinde bir konuşma yaptı. Aktürkoğlu'nun bu nedenle atılan golde herhangi bir harekette bulunmadığı ve gol sevincinde yer almadığı öne sürüldü.