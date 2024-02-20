TFF, 11 Süper Lig kulübünü PFDK\'ye sevk etti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'ın ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

Galatasaray'ın çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle kurula yollandığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline sevk edildiği kaydedildi.

Bitexen Antalyaspor'un hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar, kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Sinan Boztepe'nin ise sosyal medya hesabında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor ve Yılport Samsunspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Kasımpaşa'nın çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket, Siltaş Yapı Pendikspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle PFDK'ye yollandığı vurgulandı.

MKE Ankaragücü'nün saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alınması nedenleriyle sevk edildiği belirtilirken, Gaziantep FK'nin çirkin ve kötü tezahürat, futbolcusu Papy Djilobodji'nin ise kural dışı hareket nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.