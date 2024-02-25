TFF 2. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları sona erdi - Son Dakika
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TFF 2. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları sona erdi

TFF 2. Lig\'de 27. hafta karşılaşmaları sona erdi

TFF 2. Lig'de oynanan 27. hafta maçları tamamlandı. Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakaların sonuçları açıklandı.

25.02.2024 16:39
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TFF 2. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları sona erdi.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Adıyaman FK- Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-2

1461 Trabzon FK-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1

Zonguldak Kömürspor- Karacabey Belediyespor: 2-1

Kırklarelispor- Ankaraspor: 1-0

Hes İlaç Afyonspor-Diyarbekirspor: 0-0

Esenler Erokspor-AcnTURK Vanspor: 2-0

Kırşehir Futbol- Nazilli Belediyespor: 1-0

Serik Belediyespor- Altınordu: 0-0

Kırmızı Grup:

Alagöz Holding Iğdır FK-Somaspor: 3-1

Anagold 24Erzincanspor- Düzce Cam Düzcespor: 1-1

GMG Kastamonuspor- Menemen FK: 1-0

İnegölspor- Denizlispor: 4-0

Fethiyespor- Sarıyer: 1-1

Etimesgut Belediyespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-1

Isparta 32- Uşakspor: 1-0

Karaman FK-Belediye Derincespor: 2-0

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TFF 2. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları sona erdi - Son Dakika
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