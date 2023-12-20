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TFF 3. Lig'de 15. haftanın sonuçları açıklandı. - Son Dakika
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TFF 3. Lig'de 15. haftanın sonuçları açıklandı.

TFF 3. Lig'de 15. hafta maçları tamamlandı. Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar gruplara göre şu şekildedir: 1. Grup: Kırıkkalegücü 0-0 Aliağa Futbol, Edirnespor 1-2 Aylavıkgücü Belediyespor, İnegöl Kafkasspor 1-1 Mardin 1969, Karabük İdmanyurdu 2-1 Tarsus İdman Yurdu, 52 Orduspor FK 0-1 Artvin Hopaspor. 2. Grup: TPAO Batman Petrolspor 2-0 Turgutluspor, Ergene Velimeşespor 2-3 Pazarspor, Silifke Belediyespor 4-2 Amasyaspor FK, 3Gen Holding Elazığspor 2-0 Amber Çay Eynesil Belediyespor, Karşıyaka 3-2 Sapanca Gençlikspor, Anadolu Üniversitesi 1-0 Hacettepe 1945, Kelkit Hürriyetspor 2-3 Kemerkent Bulvarspor. 3. Grup: Onvo Ağrı 1970 2-2 Kuşadasıspor, Akhisarspor 1-0 Darıca Gençlerbirliği, Belediye Kütahyaspor 1-1 Merkür Jet Erbaaspor, Silivrispor 0-0 Büyükçekmece Tepecikspor, 1922 Konyaspor 1-1 Bornova 1877, Bayburt Özel İdare 1-1 Fatsa Belediyespor, Karaköprü Belediyespor 4-1 Sivas Dört Eylül. 4. Grup: Siirt İl Özel İdaresi 1-1 Orduspor 1967, Sultanbeyli Belediyespor 1-1 Armoni Alanya Kestelspor, Güneş Holding Çankayaspor 0-1 Muş 1984 Muşspor, Sebat Gençlikspor 2-0 23 Elazığ FK, Bitexen Adana 1954 FK 2-0 Nevşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevnespor 1-0 İdaş Çatalcaspor, Bergama Sportif Faaliyetler 1-2 Bursa Yıldırımspor.

TFF 3. Lig\'de 15. haftanın sonuçları açıklandı.
20.12.2023 - 16:37,
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TFF 3. Lig'de 15. haftanın perdesi kapandı.

Dört grupta bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Kırıkkalegücü-Aliağa Futbol: 0-0

Edirnespor-Aylavıkgücü Belediyespor: 1-2

İnegöl Kafkasspor- Mardin 1969: 1-1

Karabük İdmanyurdu- Tarsus İdman Yurdu: 2-1

52 Orduspor FK- Artvin Hopaspor: 0-1

2. Grup:

TPAO Batman Petrolspor- Turgutluspor: 2-0

Ergene Velimeşespor- Pazarspor: 2-3

Silifke Belediyespor-Amasyaspor FK: 4-2

3Gen Holding Elazığspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 2-0

Karşıyaka-Sapanca Gençlikspor: 3-2

Anadolu Üniversitesi-Hacettepe 1945: 1-0

Kelkit Hürriyetspor-Kemerkent Bulvarspor: 2-3

3. Grup:

Onvo Ağrı 1970-Kuşadasıspor: 2-2

Akhisarspor- Darıca Gençlerbirliği: 1-0

Belediye Kütahyaspor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1

Silivrispor- Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0

1922 Konyaspor-Bornova 1877: 1-1

Bayburt Özel İdare-Fatsa Belediyespor: 1-1

Karaköprü Belediyespor- Sivas Dört Eylül: 4-1

4. Grup:

Siirt İl Özel İdaresi-Orduspor 1967: 1-1

Sultanbeyli Belediyespor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-1

Güneş Holding Çankayaspor- Muş 1984 Muşspor: 0-1

Sebat Gençlikspor-23 Elazığ FK: 2-0

Bitexen Adana 1954 FK- Nevşehir Belediyespor: 2-0

Tokat Belediye Plevnespor- İdaş Çatalcaspor: 1-0

Bergama Sportif Faaliyetler- Bursa Yıldırımspor: 1-2

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor TFF 3. Lig'de 15. haftanın sonuçları açıklandı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig'de 15. haftanın sonuçları açıklandı. - Son Dakika
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