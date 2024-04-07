TFF 3. Lig'de 27. hafta maçları yapıldı.
Dört grupta bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
1. Grup
Kırıkkalegücü- Mardin 1969 Spor: 1-2
Aliağa- Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0
Talasgücü Belediyespor-52 Orduspor FK: 2-2
Karabük İdmanyurduspor- Küçükçekmece Sinop SK: 0-3
İnegöl Kafkasspor- Artvin Hopaspor: 2-1
Edirnespor- Malatya Arguvan SK: 2-1
Kepezspor- Tarsus İdman Yurdu: 9-0
2. Grup
Karşıyaka- Efeler 09: 6-0
3Gen Holding Elazığspor-Kemerkent Bulvarspor: 3-1
Silifke Belediyespor-Hacettepe 1945: 0-2
Ergene Velimeşespor-Sapanca Gençlikspor: 1-1
TPAO Batman Petrolspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 6-1
Turgutluspor-Amasyaspor: 1-1
Anadolu Üniversitesi-Kelkit Hürriyetspor: 2-2
3. Grup
Onvo Ağrı 1970- Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2
Kuşadasıspor-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1
Bayburt Özel İdarespor-Karaköprü Belediyespor: 0-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Osmaniyespor: 3-1
Silivrispor- Sivas Dört Eylül: 1-0
Belediye Kütahyaspor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Akhisarspor-Bornova 1877: 2-3
4. Grup
Bitexen Adana 1954- Balıkesirspor: 2-1
Sebat Gençlikspor- Bursa Yıldırımspor: 1-0
Güneş Holding Çankayaspor- İdaş Çatalcaspor: 1-1
Sultanbeyli Belediyespor- Nevşehir Belediyespor: 1-0
Siirt İl Özel İdaresispor-23 Elazığ FK: 0-1
Orduspor 1967- Muş 1984 Muşspor: 1-1
Tokat Belediye Plevnespor-Bergama Sportif Faaliyetler: 1-0
Son Dakika › Spor › TFF 3. Lig'de 27. hafta maçları sonuçlandı - Son Dakika
Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, takımın iyi oyunlarına devam ederek alt sıralardan kurtulmak için mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.
Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Altay'ı mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar sahaya girerek coşkuyu doyasıya yaşadı.
TFF 3. Lig'in 27. haftasında Aliağaspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor arasındaki maç golsüz berabere sonuçlandı. Maçta sarı kartlar da çıktı.
Fenerbahçe yönetimi ve U19 takımı, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti. Fenerbahçe kafilesinde U19 takımından 11 futbolcunun yer aldığı gözlemlendi. Başkan Ali Koç ve yöneticiler de tam kadro yer aldı. Maç bu akşam 21:30'da başlayacak.
Fenerbahçe U19 Takımı, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya geldi. U19 takımı, İstanbul'dan özel uçakla Şanlıurfa'ya ulaştı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de kafilede yer aldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasında Isparta 32 Spor ile Erzincanspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. İki takımın golünü de Mehmet Küçükdurmuş ve Ziya Alkurt attı.
3. Lig 3. grupta oynanan maçta Bayburt Özel İdare Spor ile Karaköprü Belediyespor golsüz berabere kaldı. Bayburt Özel İdare Spor, lig lideri Karaköprü Belediyespor karşısında alınan 0-0'lık beraberlikle 1 puana razı oldu ve ligdeki puanını 19'a çıkardı. Bayburt Özel İdare Spor, ligde kalma umudunu son 3 maça taşıdı.
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