TFF 3. Lig'de 27. hafta maçları sonuçlandı - Son Dakika
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TFF 3. Lig'de 27. hafta maçları sonuçlandı

TFF 3. Lig\'de 27. hafta maçları sonuçlandı

TFF 3. Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı. Bugün oynanan maçlarda dört grupta mücadele eden takımların sonuçları belli oldu. Maçlarda birçok gol atılırken, bazı maçlar beraberlikle sonuçlandı.

07.04.2024 18:07
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TFF 3. Lig'de 27. hafta maçları yapıldı.

Dört grupta bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

1. Grup

Kırıkkalegücü- Mardin 1969 Spor: 1-2

Aliağa- Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0

Talasgücü Belediyespor-52 Orduspor FK: 2-2

Karabük İdmanyurduspor- Küçükçekmece Sinop SK: 0-3

İnegöl Kafkasspor- Artvin Hopaspor: 2-1

Edirnespor- Malatya Arguvan SK: 2-1

Kepezspor- Tarsus İdman Yurdu: 9-0

2. Grup

Karşıyaka- Efeler 09: 6-0

3Gen Holding Elazığspor-Kemerkent Bulvarspor: 3-1

Silifke Belediyespor-Hacettepe 1945: 0-2

Ergene Velimeşespor-Sapanca Gençlikspor: 1-1

TPAO Batman Petrolspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 6-1

Turgutluspor-Amasyaspor: 1-1

Anadolu Üniversitesi-Kelkit Hürriyetspor: 2-2

3. Grup

Onvo Ağrı 1970- Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2

Kuşadasıspor-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1

Bayburt Özel İdarespor-Karaköprü Belediyespor: 0-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Osmaniyespor: 3-1

Silivrispor- Sivas Dört Eylül: 1-0

Belediye Kütahyaspor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Akhisarspor-Bornova 1877: 2-3

4. Grup

Bitexen Adana 1954- Balıkesirspor: 2-1

Sebat Gençlikspor- Bursa Yıldırımspor: 1-0

Güneş Holding Çankayaspor- İdaş Çatalcaspor: 1-1

Sultanbeyli Belediyespor- Nevşehir Belediyespor: 1-0

Siirt İl Özel İdaresispor-23 Elazığ FK: 0-1

Orduspor 1967- Muş 1984 Muşspor: 1-1

Tokat Belediye Plevnespor-Bergama Sportif Faaliyetler: 1-0

Kaynak: AA

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