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TFF, 9 Süper Lig kulübünü PFDK'ya sevk etti - Son Dakika
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TFF, 9 Süper Lig kulübünü PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Sevk edilen takımlar arasında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Antalyaspor yer alırken, saha olayları nedeniyle Sivasspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor disipline gönderildi. Ayrıca Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ve idarecisi Metin Korkmaz da talimatlara aykırı hareketleri sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF, 9 Süper Lig kulübünü PFDK\'ya sevk etti
23.01.2024 - 23:50,
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Antalyaspor 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle; Sivasspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor, 'saha olayları' nedeniyle disipline gönderildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ve Adana Demirspor Kulübü idarecisi Metin Korkmaz ise 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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