TFF, bozuk saha zeminine sahip kulüplere uyarı yazısı gönderdi - Son Dakika
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TFF, bozuk saha zeminine sahip kulüplere uyarı yazısı gönderdi

TFF, bozuk saha zeminine sahip kulüplere uyarı yazısı gönderdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Yeni Mersin İdman Yurdu kulüplerine saha zeminlerinin iyileştirilmesi için ivedi koduyla uyarı yazısı gönderdi. TFF, daha önce de Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ve Kayserispor'a aynı şekilde uyarıda bulunmuştu ve zeminlerde iyileştirme yapılmaması durumunda stadyumları müsabakalara kapatma tehdidinde bulunmuştu.

16.02.2024 18:07
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), saha zemini bozuk olan statlara sahip kulüplere uyarı yazısı gönderildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Yeni Mersin İdman Yurdu kulüplerine iç saha maçlarını oynadıkları ve zeminlerinden sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazısı gönderildi.

Daha önce de Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ve Kayserispor'a çok ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderen TFF, zeminlerde iyileştirme olmaması halinde denetimlerini sürdürerek stadyumları müsabakalara kapatabilecek.

Kaynak: AA

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