TFF, Dursun Özbek'e futbol tarihine geçecek bir ceza verebilir - Son Dakika
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Spor

TFF, Dursun Özbek'e futbol tarihine geçecek bir ceza verebilir

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kendisi hakkındaki iddialarıyla ilgili konuştu. Hacıosmanoğlu, "Özbek'i Etik Kurulu'na sevk ettireceğim. Bana söylediklerinin %10'unu Etik Kurulu'nda belgelesin, o gün TFF'deki başkanlık görevimi bırakacağım! İspatlayamazsa, o zaman Etik Kurulu da futbol tarihine geçecek bir cezayı onlara layık görür herhalde" dedi.

21.02.2025 21:38  Güncelleme: 22:14
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in davet ettikleri toplantıya katılmaması ve Özbek ile aralarında sorun olup olmadığına yönelik soruya cevap verdi.

"BENİM DÜŞMANIM ÇOK"

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Galatasaray camiasını bana düşman etmek istiyorlarsa, benim düşmanım çok. Çocukluktan beri düşmanım var. Ben yanlış yapmıyorsam, bana düşman olsan ne olur? Sen, bana zarar veremezsin! Yanlış yaptığım ispatlandığı gün, o koltukta oturmam.

"İKİ KULÜBE DE YAZI YAZDIK

Pazartesi gu¨nu¨ iki kulu¨be yazı yazdık. Daha o¨nce do¨rt kulu¨p bas¸kanı ile u¨c¸ saat kahvaltı yaptık, herhalde bu da ilktir. Davetiye sonrası Genel Sekreter Eray Yazgan, Mecnun Bas¸kanı aradı ve 'Salı divan kurulu var, c¸ars¸amba olması mu¨mku¨n mu¨?' dedi. Sonra Fenerbahc¸e'ye sorduk ve onlar da c¸ars¸amba gu¨nu¨nu¨ kabul etti. Eray Yazgan'a Mecnun Bas¸kan haber verdi ve anlas¸ıldı. Sonra bunun duyurusunu kamuoyuna yapmakta ne sıkıntı var? Rizespor mac¸ından o¨nce yapılmıs¸ bu ac¸ıklama... Bu ac¸ıklamada ne zarar var? Sizin Genel Sekreteriniz tiyatro c¸eviriyorsa, bunun sorumlusu biz degˆiliz.

"BİR MESELE YOK ARAMIZDA"

Dursun Özbek ile salı akşamı konuştuk ve güzel konuşma geçti. 'Bizim, seninle problemimiz yok, rakiple ilgili problem var' dedi. 'Dostluktan başka bir şey yapmadım, bizi niye katıyorsun?' dedim. Sonra Dursun Özbek 'Bizim Giresun'da bir atasözü var, eşeğini dövmeyen, semerini döver' dedi ve ben de anlamını sormadım. Bir mesele yok yani aramızda.

"ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI İNANILMAZ"

Toplu algılarla yönlendirmek iyi değil! İş başka boyuta gidiyor. Açıklamalar inanılmaz. 'Bugün geldiğimiz seviyeye baktığımızda hem Türkiye, hem de Türk futbol ailesinde dostluk olmasını isteyenlerin başında ben gelirim' diyor. Sonra 'Göstermelik tavırlara ihtiyacımız yok. Kardeşi kardeşe düşman eden, toplumsal olaylara yol açacak bir şeylerin içine girmemek lazım' diyor. Şimdi bak konu ülke meselesine girdi. Burada rakibinin Türkiye'de kaos çıkarmaya, milleti bölmeye çabaladığını söylüyor. Bu beni ilgilendirmez. Milletin ve devletin yanında olduklarını söylüyor, teşekkür ediyoruz. Rakibine söylesin, cevabını onlar versin. Ama devamında, bizi bu değirmene su taşımakla suçluyor.

"ALİ KOÇ İLE BENİ İKTİDARA KARŞI GÖSTERİYOR"

Açıklamalarda 'Bir takımın federasyon başkanı olmayın, millete, devlete ve iktidara karşı olmayın' diyor. Bizi, Ali Koç ile bu işe katmaya çalışıyor. Şimdi iş nereye gidiyor... Arka tarafta hakemlerle ilgili işler yapılıyor diyoruz ya, işte bunlar hep yapı. Ali Koç ile beni iktidara karşı gösteriyor. Cumhurbaşkanı için 'Allah, benden alsın, ona versin canımı' demişim. Bu ülke 2013'te bağımsız olmak istediğini söylediği için bu sıkıntılara girdi, bunlara şahidim. 2025'te savunma sanayisinde ne duruma geldik, gençler bilsin. Siz, beni bu işlere katamazsınız! Cumhurbaşkanı'nın hem kardeşim, hem askeriyim. Görevde olsun veya olmasın, ölene kadar bu devam. Arkanızdaki akıl hocaları ile bu hesabı yapıyorsanız ve bu işlere kalkıyorsanız... Benim başka bir planım yok. Beni bilen biliyor, bu iftiralar bana tutmaz."

"İSPATLAYAMAZSA TARİHİ GEÇECEK BİR CEZAYA LAYIK OLUR"

Daha önce yaptığım açıklamalar için kendime kızdım. Dostun ile selamı, sabahı kesersen, tokattan daha beter bir şeydir. Kurullarım var, Dursun Özbek'i Etik Kurulu'na sevk ettireceğim. Bana söylediklerinin %10'unu Etik Kurulu'nda belgelesin, o gün TFF'deki başkalık görevimi bırakacağım! İspatlayamazsa, o zaman Etik Kurulu da futbol tarihine geçecek bir cezayı onlara layık görür herhalde."

TFF, Dursun Özbek\'e futbol tarihine geçecek bir ceza verebilir

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Son Dakika Spor TFF, Dursun Özbek'e futbol tarihine geçecek bir ceza verebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Ahmet Talha Atabey:
    Teraziden kaçacak yine sinek dursun ve himmetsaray. 313 194 Yanıtla
  • Casper:
    Haksızlık Olur Bence Galatasarayla Kimse Uğraşamaz Herkes Haddini Bilecek...25. Şampiyonluk Geliyor 194 283 Yanıtla
    Casper:
    h.sitr 0 3
  • Murat:
    Defol git İbrahim, sana göre değil buralar 106 127 Yanıtla
  • Apple User:
    mafya ağzıyla konuşmak hiç yakışmıyor kimi tehdit ediyorsun kimi baskı altına alıp dediğini yaptırmaya çalışıyorsun ? ülke futbolu nereye gidiyor böyle 92 108 Yanıtla
  • mithat kibarkaya:
    bütün gs sana düşman unutma senin kaça satıldın 69 92 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Cin Ali nin bir dediğini iki etmeyen yalancı pehlivan. 62 89 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    FENERASYON DENİNCE BOZULUYORLAR AMA UTANMIYORLAR 59 87 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    o kadar delikanlıysan tarafsız olduğunu iddia ediyorsan yapı var diyen fırıldağın da iddiasını ispatlamaya davet et, edemiyorlarsa ona da kurullarına tarihi ceza verdirsene, yapamıyorsan ya züppeden korkuyorsundur yada züppe dediğin adamın kankası olmuşundur 55 83 Yanıtla
  • ferhat eser:
    TÜRKİYEDE TEK BÜYÜK VARDIR ODA BEŞİKTAŞTIR NE YAPARSANIZ YAPIN BU GERÇEK DEĞİŞMİYECEK 8 107 Yanıtla
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