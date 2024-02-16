TFF, Süper Lig\'de VAR kayıtlarını açıklayacak

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 26. haftadan itibaren VAR (video yardımcı hakem) kayıtlarının açıklanacağını açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı her pozisyonun kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Kayıtlar, haftanın tüm maçlarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF’nin Youtube kanalı ve Facebook hesaplarına yüklenecek.

Türkiye’de hakem kararlarının sahada oynanan futbolun ve sonuçların önüne geçtiği yönünde eleştiriler sıklıkla dile getiriliyordu. VAR konusu da keyfi kararlar, tutarsız VAR incelemeleri, çifte standart gibi başlıklarla tartışılıyordu.

Geçen sezon TFF, VAR uygulamasının başlamasından beri ilk kez Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK – Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarını açıklamıştı.

Bu tarihten itibaren birçok futbol kulübü maçların VAR kayıtlarının açıklaması yönünde taleplerde bulunmuştu.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, bu sezon takımının Rizespor ile oynadığı Süper Lig maçında hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu da yine bu sezon Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekmişti.

BBC Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Hürriyet gazetesi futbol yazarı ve S Sport kanalı yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı, TFF’nin VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili sıcak bakmadığını söyledi.

Tanırlı’ya göre bu karar, futbol sistemindeki "diğer kötü uygulamaların" üstünü örtmek için atılan bir adım:

“Bu, TFF’nin ‘Ben aslında her şeyi çok iyi yönetiyorum. Siz VAR’ı merak ediyordunuz. Alın şimdi onu da sizinle paylaşıyorum’ demesi. Toplumsal paranoyaya çözüm ürettiklerini sanıyorlar. Ama hakem dünyasının içini deşifre edip iyice yanlış bir yere götürüyorlar.”

Eski bir hakem olan ve Süper Lig’in yayıncısı olan beIN Sports’ta “Trio” isimli programından Deniz Çoban, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada uygulamaın kamuoyunun beklentilerini karşılamayacağını düşündüğünü söyledi.

Çoban bu değerlendirmesini şöyle açıkladı:

“Kamuoyu, maçın hakeminin VAR'a çağrıldığı pozisyonlarda, hakemlerin aralarında ne konuştuklarını çok fazla merak etmiyor. Kamuoyu, maçın hakeminin VAR'a çağrılmadığı pozisyonlarda, hakemlerin aralarında ne konuştuğunu daha çok merak ediyor.”

Çoban’la benzer bir noktayı işaret eden Tanırlı, tüm futbol izleyicilerinin VAR’ın hakemleri çağırma nedenlerini zaten bildiğini, esas merak edilenin ise hakemin VAR incelemesine davet edilmediği pozisyonlarda olduğunu dile getirdi.

Tanırlı, Süper Lig’de görev yapan hakemlerden aldığı bilgiye göre orta hakemlerle VAR hakemleri arasındaki diyaloğun standart bir hale gelmesi için Türk Hava Yolları’ndan eğitmen bir ekibin görevlendirildiğini öne sürdü. Tanırlı’nın aktardığına göre bu eğitmen ekip, diyalogların resmi hale gelmesi için hakemlere eğitim verecek.

Sports Digitale isimli YouTube kanalından futbol yorumcusu Oğulcan Akçe de kayıtların haftanın bitiminden bir gün sonra açıklanacak olmasınının ucu açık bir konu olduğunu savundu.

Tanırlı’ya göre söz konusu karar güvensizlik problemini çözemeyecek:

“Yabancı VAR hakemi dediler. Yabancı hakem dediler. Sonra yabancı gözlemci getirme kararı aldılar. Şimdi de VAR kayıtlarının açıklanacağını duyurdular. Alın size yeni bir eğlence. Böylelikle Türk futbolunun marka değerinin, yayın ihalesinin neden bu kadar düştüğünü konuşmayacağız.”

Yabancı gözlemciler görev alacak

Öte yandan TFF, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren bazı yabancı gözlemcilerin görev almaya başlayacağını .

O isimler şöyle: