TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Foti ve Zufic'in cezalarına yaptığı itirazı reddetti - Son Dakika
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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Foti ve Zufic'in cezalarına yaptığı itirazı reddetti

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe\'nin Foti ve Zufic\'in cezalarına yaptığı itirazı reddetti

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin yardımcı antrenör Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic'in Galatasaray derbisinde yaşanan lardan dolayı aldığı 4 maç men cezalarına yaptığı itirazı reddetti. Kurul, her iki ismin de cezasını onadı.

06.04.2025 14:17
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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin yardımcı antrenör Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic'in aldığı 4 maç men cezalarına ilişkin yaptığı itirazı kabul etmedi.

CEZALARI ONANDI

Kurul, iki ismin de Galatasaray derbisinde yaşanan olaylardan dolayı aldığı 4 maç men cezalarını onadı. Foti ve Zufic, Fenerbahçe'nin; Trabzonspor, Sivasspor, Kayserispor ve Gaziantep FK ile oynayacağı maçlarda kulübede olamayacak.

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Foti ve Zufic'in cezalarına yaptığı itirazı reddetti

TFF TAHKİM KURULU'NUN AÇIKLAMASI

Tahkim Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Antrenörleri Salvatore Foti ve Sandro Zufic'in PFDK'nın 05.04.2025 tarih ve E.2024-2025/992 – K.2024-2025/1227 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Antrenörü Salvatore Foti'nin rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Antrenörü Sandro Zufic'in müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 78.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla,

Karar verilmiştir."

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Foti ve Zufic'in cezalarına yaptığı itirazı reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    bunlara az bile 28 0 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    way be fenerasyon eş başkanı göstermelik ret etmiş, ettiği kişi kim fb nin ayakkabı boyacısı olsa ne olur olmasa ne olur foti 20 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Muslera rakibe tekme attı 3 maç ceza aldı ve tahrikte yoktu penaltıdan gol attı adam, Burda zıpzıp el hareketi yapıyor crying one (ağlayan biri) diyor ve kaçıyor, kaçarken burnu sıkılıyor ve kurşun yemiş gibi kendini atıyor ve bu tiyatro sonucu 3 maç, diğerlerine girmiyorum bile, gs li oyuncular tahrik etti ama ceza yok. Sonra adaletten bahsediliyor ve az diyen cahillerde var. Hiçbir olayı tasvip etmiyorum ama tahrikte olmamalı. 0 7 Yanıtla
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