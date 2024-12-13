TFF, Üst Düzey Kulüplere Cezalar Yağdırdı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a para cezası verirken sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'e ise 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezasına çarptırdı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahüratlar ile merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten dolayı sarı-kırmızılı kulübe toplam 785 bin 250 lira para cezasına hükmetti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'e, 3 Aralık'ta medyadaki beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı" açıklamaları nedeniyle 150 bin lira ve 6 Aralık'ta kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) açıklamaları "kişilik haklarına saldırı mahiyetinde" olması nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezası verildi.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisinde taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 300 bin lira ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin lira olmak üzere toplam 468 bin lira para cezasına hükmedildi.

Fenerbahçe ise aynı maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 480 bin lira ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin lira olmak üzere toplamda 648 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Trabzonspor'a Kasımpaşa maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin lira para cezası verildi.

Öte yandan, Net Global Sivasspor, Galatasaray maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin lira para, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90 bin lira olmak üzere toplamda 258 bin lira para cezasına çarptırıldı. ???????

Kurul, Tümosan Konyaspor-Onvo Antalyaspor maçında her iki kulübe de taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin lira para cezası verdi.

Göztepe'ye Adana Demirspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin lira para cezası verilirken Adana Demirspor ise aynı maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 210 bin lira para cezası aldı.