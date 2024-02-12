TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu\'nun 1. Ayağı Tamamlandı

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TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 1. Ayağı Antalya'da oynandı. A kategorisinde Cullinan Golf Kulübü, B kategorisinde ise Maxx Royal Golf Kulübü birinci oldu.

TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 1. Ayak A ve B kategorisi 10- 11 Şubat'ta Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü ve Kaya Palazzo Golf Kulübü sahalarında oynandı. Organizasyonda Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf & Country Kulübü Ankara, Bodrum Golf Kulübü, Maxx Royal Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Cullinan Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü'nden A kategorisinde 9, B kategorisinde ise 12 olmak üzere toplamda 21 takımdan 168 oyuncu sahaya çıktı.

A KATEGORİSİNDE CULLİNAN GOLF KULÜBÜ BİRİNCİ OLDU

Turnuva sonunda A kategorisinde Ramazan İnce, Fatih Biçer, İdris Baki, Önder Akkayalı, Emre Bahtoğlu, Şehmus Işık, Behçet Baki, Serkan Dural, Mehmet Aygün, Fesih Tamince ve Ramazan Üçdan'dan oluşan Cullinan Golf Kulübü takımı toplamda 870 net skorla birinci olarak 18 puanla liderliğe yükseldi. Hüseyin Demirağ, Barbaros Ökten, Caner Tuna, Sidar Yalçınkaya, Damir Urakov, Hüseyin Boyacı, Erol İslamoğlu ve Nihat Serindik'ten oluşan Bodrum Golf Kulübü takımı toplamda 872 net skorla ikinci olarak 16 puanın, Nureddin Katırancı, Ercan Çek, Bekir Başak Ünal, Cengiz Gülmez, Onur Tekcan, Recep Turan, Fahir Telli, Mehmet Söylemez, Ali Şahin ve Durmuş Keçeli'den oluşan Taurus Golf Kulübü takımı ise toplamda 874 net skorla üçüncü olarak 14 puanın sahibi oldu.

B KATEGORİSİNDE MAXX ROYAL GOLF KULÜBÜ ZİRVEDE

B kategorisinde Kerim Yılmaz, Mehmet Eroğlu, İsmail Mercan, Melisa Çelik, İbrahim Doğan, Ali Topuz, Devran Yıldırım, Bora Arıcı, Kemal Taşkınlı ve Deniz Çuha'dan oluşan Maxx Royal Golf Kulübü takımı toplamda 433 stableford puanla birinci olarak 24 puanla liderliğe yükseldi. Gülay Dora, Hakan Kaya, Cahit Kızıldel, Müheyya Dinç Sarısoy, Turan Mutlu, Eda Kutay, Mürüvvet Salor, Orhan Hallik ve Suat Durkan'dan oluşan Ankara Golf Kulübü takımı toplamda 401 stableford puanla ikinci olarak 22 puanın, Merve Sarıgül, Sinem Saraçoğlu, Sinem Wevers, Bülent Özgür, Bertan Gürkan, Mehmet Saraçoğlu, Edip Soyak ve Muhittin Erdem Bekler'den oluşan İstanbul Golf Kulübü takımı ise toplamda 397 stableford puanla üçüncü olarak 20 puanın sahibi oldu.

Toplam dört ayaktan oluşan turnuvada, oynanan her ayağın ardından puanlar toplanacak ve bir genel klasman tablosu oluşturulacak. Son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım tur şampiyonu olacak.