Thomas Reis: 'Trabzonspor'a karşı galip gelip taraftarımızla kutlamak istiyoruz' - Son Dakika
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Thomas Reis: 'Trabzonspor'a karşı galip gelip taraftarımızla kutlamak istiyoruz'

Thomas Reis: \'Trabzonspor\'a karşı galip gelip taraftarımızla kutlamak istiyoruz\'

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trabzonspor ile oynayacakları derbi maçı öncesi, takım olarak en iyi performansı göstermek için hazırlandıklarını belirtti ve maçtan galip gelmeyi umduklarını ifade etti.

02.01.2025 16:28  Güncelleme: 16:33
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SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, Trabzonspor karşısında takım olarak en iyi performansı göstermek istediklerini belirterek, "Umarım maçtan 3 puanla ayrılıp bunu taraftarımızla birlikte bir parti havasında kutlarız. Ama kesinlikle zor bir karşılaşma olacak" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak Trabzonspor karşılaşması öncesinde Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de oynayacağı ilk derbi için heyecanlı olduğunu ifade eden Reis, "Trabzonspor'a önemli bir karşılaşma oynayacağız. Önemli bir derbi ile karşı karşıya geleceğiz. Almanya'da da buna benzer derbiler oynadım. Taraftarımız ve şehrimiz için çok önemli bir karşılaşma olacak. Umarım bu maçta güzel bir performans gösterip istediğimiz sonucu alırız. Türkiye'de benim için ilk derbi olacak" diye konuştu.

'KENDİ OYUNUMUZU SAHAYA YANSITMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Trabzonspor karşılaşmasının önemi ve takımdaki genç oyuncular hakkında konuşan Thomas Reis, "Bizim için her maç çok önemli. Bu maç taraftarımız içinde çok önemli bir karşılaşma olacak. Trabzonspor bence ligde hak ettiği yerde değil. Takım olarak iyi bir oyun sergilediklerini düşünüyorum. Ofansif anlamda iyi oyuncuları olan bir takım. Biz de kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Defansif anlamda almamız gereken tedbirler olacak. Bunlara antrenmanda çalıştık. Topa sahip olmaya, kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Umarım bunu daha güzel yaparız. Sivasspor karşılaşmasında beklemediğimiz bir sonuç aldık. Bu sebepten dolayı o maça oranlar Trabzonspor'a karşı çok daha iyi bir performans göstermemiz gerekiyor. Antrenmanlarımızı zaten bu yönde gerçekleştirdik. Umarım istediğimiz sonucu alırız. Satka sakatlandığı için genç bir oyuncumuza şans tanımıştık. Şimdi stoper bölgesinde oynayabilecek 2 genç oyuncumuz var. Yunus eğer oynarsa ilk maçı olacak. Bedirhan zaten Kasımpaşa karşılaşmasında oynamıştı. Belki Bennasser de oynayabilir. Henüz karar vermiş değilim. Bennasser'in orta sahada oynaması bizim için daha iyi olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE ONLARI MUTLU EDECEK BİR OYUN SERGİLEMEK İSTİYORUZ'

Maçtan galip gelerek taraftarlar ile kutlama yapmak istediklerini söyleyen Reis, "Taraftarın yoğun ilgi duyması güzel bir şey. Biletlerin çabucak satılması gerçekten güzel. Biz de kendi payımıza düşen neyse onu yerine getirmeye çalışacağız. En iyi performansı yerine getirmeyi çalışacağız. Taraftarımızın önünde onları mutlu edecek bir oyun sergilemek istiyoruz. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Umarım maçtan 3 puanla ayrılıp bunu taraftarımızla birlikte bir parti havasında kutlarız. Ama kesinlikle zor bir karşılaşma olacak" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Thomas Reis: 'Trabzonspor'a karşı galip gelip taraftarımızla kutlamak istiyoruz' - Son Dakika

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