THY Avrupa Ligi Dörtlü Final\'de finale doğru

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Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda yarın finalde Real Madrid ile karşılaşacak Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Ataman, kupayı yedinci kez kazanmak istediklerini söyledi. Ataman, taraftarı olduğu Galatasaray ve teknik direktör Okan Buruk'a da Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da yarın oynanacak final maçı öncesinde basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, Panathinaikos'un uzun bir aradan sonra finalde olduğunu vurguladı.

Kendi adına 1 yıl aranın ardından yeniden finalde Real Madrid'le karşılaşacağını vurgulayan Ataman, İspanyol ekibinin müthiş bir takım olduğunu ve yarın iki takımın harika bir maça imza atacağını belirtti.

Kendisinin daha önce THY Avrupa Ligi'nde üst üste şampiyonluk yaşadığını, bu ünvanı Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo'ya kaptırmak istemediğini aktaran Ataman, Fenerbahçe Beko maçının ardından birçok tebrik aldığını dile getirerek şunları söyledi:

"Bir Türk spor adamı olarak 6. kez Dörtlü Final'de yer alıyor olmak, son 5 yılda dördüncü kez final oynamak büyük bir gurur. Türkiye'de takip edenler tabii ki Fenerbahçe'yi desteklediler. Ama sonuç olarak burada finaldeki tek Türk ben olacağım. Türkiye'de dün olsun ya da bütün sezon olsun beni destekleyen birçok insanın olduğunu biliyorum. Böylesine bir başarının Türk gençleri için nasıl güzel bir durum olduğunu bilen yüzbinlerce kişi var. Dünkü galibiyetin ardından özellikle taraftarı olduğum Galatasaray'dan çok fazla mesaj alıyorum. Bu vesileyle buradan Okan Buruk hocaya ve Galatasaray'a da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."

"THY Avrupa Ligi'nde finale yükseldik ve bunun keyfini sürüyoruz"

Atina şehri ve Panathinaikos taraftarları adına çok mutlu olduğunu vurgulayan Ataman, "Onlar bize tüm sezon boyunca inandılar ve bu atmosferin tadını çıkarıyorlar. Dün de salonda harika bir atmosfer oluşturdular. Biz takım olarak bunu çok seviyoruz. THY Avrupa Ligi'nde finale yükseldik ve bunun keyfini sürüyoruz. Tüm taraftarlar adına hem bana hem de oyuncularıma gösterdikleri saygı için çok mutluyum. Yarın normal sezonla kıyaslanacak bir maç olmayacak. Normal sezondaki maç, milli maçların ardından oynandı ve her iki takım da yüzde 100'ünü yansıtamadı. Normal sezonda çok büyük takımlara karşı önemli galibiyetler aldık. Yine Maccabi maçlarında önemli sonuçlar aldık. Ama yarın farklı olacak. Bizim Real Madrid'e karşı kazandığımız maç, final maçıyla kıyaslanamaz. Panathinaikos başantrenörü olarak benim umudum şampiyon olmak. Şampiyon olup tüm taraftarlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek istiyoruz. Ama günün sonunda Panathinaikos ve Real Madrid müthiş bir iş çıkarmış olacak. Çok fazla maç oynadık ve finaldeyiz. Bizim adımıza gurur verici ve olağanüstü duygular yaşatan bir durum." açıklamasını yaptı.

"Real Madrid'i deplasmanda yendiğimizde öz güvenimiz yerine geldi"

Real Madrid'i normal sezonda deplasmanda yendikleri karşılaşma hatırlatılan Ataman, sorulan soruya şu cevabı verdi:

"Real Madrid'i evinde yendiğimizde galiba iç sahadaki ilk yenilgileriydi. Bu galibiyet bize müthiş bir öz güven verdi ve kapasitemizin tam olarak farkına vararak Dörtlü Final'de olmamız gerektiğini ciddi ciddi düşündük. Panathinaikos bu ligin en başarılı takımlarından birisi. Deplasmandaki galibiyet rekorunu kırdık. Panathinaikos taraftarı ilk günden beri büyük bir saygıyla beni karşıladılar. Ben de onlara bilgi birikimimi inancımı aşıladım. Maçı kazanıp şampiyon olmayı ya da kaybedip hayal kırıklığı yaşamayı düşünmem. Maçta yaşadıktan sonra düşünürüm."

Real Madrid'in Avrupa'nın en büyük kulüplerinden olduğunu da sözlerine ekleyen Türk başantrenör, "Ben çocukken ve gençken, şimdi olduğu gibi Real Madrid'i takip ediyordum. Gelmiş geçmiş dünyanın en başarılı futbol takımı. Basketbolda da öyle. Benim için her zaman finalde olmak heyecan verici. Real Madrid gibi bir takıma rakip olmak belki de benim çocukluk hayalimdi. Türk spor insanı olarak, futbolda teknik direktör olsam, tabii ki Real Madrid'le finalde karşılaşmak isterdim." diye konuştu.

Ataman, daha önce Anadolu Efes'te birlikte görev yaptığı Real Madrid'in oyuncusu Dzanan Musa ile ilgili olarak "Dzanan Musa, Anadolu Efes'e sezon ortasında geldiği için kendisine çok fazla süre verememiştim. Şimdi Real Madrid'de sezonun en iyi isimlerinden birisi ve umarım yarın intikam almak istemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Lessort: "Avrupa'nın en büyüğü olabiliriz"

Ergin Ataman'la birlikte basın toplantısında soruları yanıtlayan Panathinaikos oyuncusu Mathias Lessort, finale kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Real Madrid'in büyük ve önemli bir takım olduğunu vurgulayan Lessort, "Yarın bize zorluk çıkaracaklardır. Biz maç, maç düşünüyoruz. Bu maçı kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olabiliriz. Benim için Edy (Walter Tavares) gibi bir uzuna karşı oynamak kolay değil. Basketbolu çok değiştiren ve etkileyen tarzda bir oyuncu. Ama yarınki maç benimle Edy arasında olmayacak. Ben elimden geleni yapacağım. Tabii ki '20 sayı atıp 20 ribaund' alacağım demiyorum. Ben onun, o da benim işimi zorlaştırmaya çalışacak. Bu maçı kişisel bir eşleşme olarak değerlendirmiyorum." şeklinde konuştu.

Gençlik döneminde zor zamanlardan geçtiğini de sözlerine ekleyen Lessort, şunları kaydetti:

"Ben öyle bir yerden geliyorum ki, yüzde 90'ınız büyüdüğüm yer hakkında en ufak bilgi sahibi değildir. Böyle bir bölgeden çıkıp böyle bir kariyer yaşayacağımı hayal edemezdim. Ben zorlu bir bölgede büyüdüm ve şu anda bulunduğum noktayı çok önemli bir başarı olarak görüyorum. İnsanlara da bunu göstermek istiyorum. Ben 15 yaşında Fransa'ya taşındığımda Avrupa Ligi'nin ne olduğuyla ilgili en ufak fikrim yoktu. Ama bana bu fırsatı veren herkese çok teşekkür ediyorum."

Chus Mateo: "Şampiyonluğa uzanmak kolay olmayacak"

Ergin Ataman ve Panathinaikos'u tebrik eden Real Madrid'in Başantrenörü Chus Mateo ise final maçlarının her zaman zorlu geçtiğinin altını çizdi.

Olympiakos'a karşı zor bir maç oynadıklarını dile getiren Mateo, "Şampiyonluğa uzanmak kolay olmayacak. Final maçı çok zor geçecek ve biz en iyi performansı ortaya koyacağız. Tek bir hedefimiz var ve bunu yapmak istiyoruz. Finale gelmek kolay değil. Ama rakibiniz de normal sezondaki rakip değil. Olympiakos'a karşı bir oyun planı vardı ama yarın aynısı olmayacak. Detaylara odaklanıp her zaman rakibinizin yaptıklarının daha fazlasını yapmaya istekli olmak önemli. Karakterimizi en iyi şekilde ortaya koymaya çalışacağız. Bir maçı planlarken taktiğiniz vardır, diğer maçta farklı taktik olur. Yarın da oyun planını en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Takım olarak istikrarlı gittiklerini aktaran Mateo, şöyle konuştu:

"Sezon başında belirlediğimiz hedefler doğrultusunda istikrar çok önemli. Biz de geçen yılki kadromuzu koruduk ve Campazzo da takımımıza dahil oldu. Geçen sezon işler yolunda gitti ve şimdi finale çıktık. Geçen yıl gibi hazır olmamız lazım ki maçın son saniyesine kadar mücadele edip bir kez daha şampiyon olalım. Yarın ne olacağını bilmiyorum. Dün ne olduğunu da bilmiyorum. Her bir maç farklı. Yarınki maçın nasıl olacağını kim bilebilir? Küçük görünen önemli detaylara odaklanarak fark oluşturmak istiyoruz. Ama bazen maçın seyrinin nasıl olacağını bilemezsiniz. Bence Ergin Ataman da benim gibi 1 sayıyla ya da 10 sayıyla kazanacağını umursamıyor. Kulübün yıllardır yaptığı yatırım ve çalışma açısından son yıllardaki başarılı gidişat önemli bir ipucu veriyor. Çok çalışma ve istikrar zaman içinde geçerliliğini korudu. Kulüpteki herkes bunu korumak için çalışıyor. Milli oyuncularımız var, dünyanın her yerinde taraftarlarımız var. Tekrar şampiyon olmak istiyoruz."

Dzanan Musa: "Real Madrid, Avrupa'nın en büyük kulübü"

Chus Mateo'yla birlikte toplantıda soruları yanıtlayan Dzanan Musa, üst üste şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.

Ergin Ataman'la Anadolu Efes'te birlikte görev aldıklarını hatırlatan Musa, şunları kaydetti:

"Karşımızda çok iyi bir rakip var ama bizim de finali kazanmak için büyük bir şansımızın olduğunu düşünüyorum. Real Madrid, Avrupa'nın en büyük kulübü. Bizim elimizde üst üste şampiyonluk fırsatı var. Takım arkadaşlarımla ve kulüpte çalışan herkesle gurur duyuyorum. Önümüzde tarih yazabilmek adına çok büyük fırsat var. Belki de sezonu ilk sırada tamamlayıp şampiyon olan ilk takım olacağız. Ama harika bir sezon geçiren bir takımla oynayacağız. Dörtlü Final'de her şey yaşanabilir. Maç iki tarafa da gidebilir. Biz 7 aydır bugünü bekliyoruz. Bu maçı galibiyetle bitirmek için hazırız."

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'dan çok şey öğrendiğini de belirten Musa, sözlerini şu şekilde tamamladı:

" NBA'den gelip Anadolu Efes'te Ergin hocayla birlikte olmak zorlu bir dönemdi benim için ama çok şey öğrendim. Real Madrid'de iyi bir sezon geçirdim. Şimdi en büyük ödül şampiyonluğu kazanmak olacak. Bu formayı giydiğim her anın tadını çıkarıyorum. Kariyerimin de en iyi dönemini yaşıyorum."