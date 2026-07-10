Tiago Djalo: Öğrenme Yılı

Tiago Djalo: Geçen sene benim için bir öğrenme senesiydi

'Geçen sezon zaman zaman zor dönemler yaşadım'

'Vincenzo Italiano'dan bir şeyler öğrenmek güzel tecrübe'

'Hocamızın tarzına alışkınım'

'Şu an hedefimiz ve odağımız Avrupa'da turu geçmek'

'Bu tura hazır olacağımıza inanıyorum'

'Türkiye Ligi'nin Avrupa'nın diğer liglerinden geride olduğunu söylemeliyim'

'Fikstür avantajına inanmıyorum'

'Portekiz Milli Takımı'nın daha iyi şeyler yapması gerekiyordu'

'İstanbul harika bir şehir'

'Unutamadığım iki maç var'

Favorilerini açıkladı

BEŞİKTAŞ

18.00 - 19.30 Siyah-beyazlılar, Avusturya kampında Mattersburg ve Widzew Lodz ile 35'er dakikada ve iki devre üzerinden hazırlık maçları oynayacak.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecek.

GALATASARAY

09.30 - 18.30 Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yapacağı çift antrenmanla devam edecek

DÜNYA KUPASI

- Çeyrek final

22.00 İspanya - Belçika

VOLEYBOL

- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında Japonya'nın Osaka kentinde oynanan maçta ABD'ye 3-2 mağlup oldu.