Tire 2021 FK\'da Şok İstifa

04.03.2026 11:19
Teknik direktör Ufuk Uysal, TFF 3. Lig'deki görevinden istifa etti. Bahis soruşturması etkili oldu.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Tire 2021 FK'da teknik direktör Ufuk Uysal görevinden istifa etti. Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasında 16 Ocak'ta 3 ay hak mahrumiyeti cezası alan tecrübeli teknik adam kulübe veda mesajı yayınladı. Uysal, "Görev yaptığım süre boyunca büyük bir sorumluluk ve gururla formasını temsil ettiğim kulübümüzden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum. Bu sezon; sahada cesur, mücadeleci ve oyun karakteri olan bir takım ortaya koymanın mutluluğunu yaşadık. Sadece sonuçlarla değil, oynadığımız futbolla da takdir gören, kimliği olan bir ekip oluşturduğumuza inanıyorum. Bu süreçte emeği geçen futbolcularımıza, teknik ekibimize ve tribünlerimiz dolmasa da her zaman yanımızda olduklarını hissettiğimiz taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Tecrübeli teknik adamın mesajında, "Kulüp yönetimiyle karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde aldığımız bu kararın, hem kulübümüz hem de kariyerim adına hayırlı olmasını diliyorum. Görev sürem boyunca desteklerini esirgemeyen başta Başkanımız Özkan Karadaş'a ve Sportif Direktörümüz Hüseyin Sungur'a ve tüm yönetim kuruluna ayrıca bizleri evimizde gibi hissettiren tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Bu kulüp her zaman benim için özel bir yere sahip olacak. Bundan sonraki süreçte takımımıza başarılar diliyorum" ifadeleri yer aldı. Sezonun ilk yarısında Uysal yönetiminde play-off yarışına ortak olan İzmir ekibi ardından düşüşe geçmişti.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

