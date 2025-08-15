Tire 2021 FK, İki Yeni Transferle Güçlendi - Son Dakika
Tire 2021 FK, İki Yeni Transferle Güçlendi

Tire 2021 FK, İki Yeni Transferle Güçlendi
15.08.2025 11:20
Tire 2021, kaleci Siraç Tüfekçi ve defans oyuncusu Serkan Yeşilyurt'u kadrosuna kattı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki İzmir temsilcilerinden Tire 2021 Futbol Kulübü iki transfer birden yaptı. Tire 2021, Kahramanmaraşspor'dan ayrılan kaleci Siraç Tüfekçi ve Turgutluspor forması giyen defans oyuncusu Serkan Yeşilyurt'u renklerine bağladı. 23 yaşındaki Siraç daha önce Pendikspor, Zonguldak Kömürspor, Kırşehir FSK kadrolarında da yer alıp geçen sezon 3 maçta görev yaptı. Daha önce Bölgesel Amatör Lig'de Çınar Belediye, Sivaslı Belediye ve İzmirspor'da oynayan 23 yaşındaki Serkan, geçen sezon 3'üncü Lig'de 27 maçta görev yaptı. Geçen yıl Tire 2021 FK forması giyen stoper Recep Kara ise Kestel Çilekspor'a imza attı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraşspor, Yerel Haberler, Turgutluspor, Yeşilyurt, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
07:27
Tire 2021 FK, İki Yeni Transferle Güçlendi
